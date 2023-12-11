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الأب بطرس دانيال يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بعابدين

12/11/2023 4:42:53 AM
(MENAFN- Youm7) أدلى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصرى للسينما، بصوته فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة 2024، بمدرسة عابدين الثانوية بنات، بعابدين.



انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.





الأب بطرس دانيال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية




وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.





الأب بطرس دانيال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية



الأب بطرس يشارك في الانتخابات الرئاسية



مشاركة الأب بطرس دانيال في الانتخابات الرئاسية



الانتخابات الرئاسية 2024



الأب بطرس دانيال















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