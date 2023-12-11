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ريهام تطلب الدعاء لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور وتشكر المعزين

12/11/2023 4:42:53 AM
(MENAFN- Youm7)

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور
الشكر إلى زملائها وجمهورها ممن قدموا لها المواساة والتعزية فى وفاة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذى رحل عن عالمنا 3 ديسمبر بعد تعرضه لحادث سير، مطالبة الجميع بضرورة قراء الفاتحة والدعاء له.


ريهام عبد الغفور

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على "فيس بوك": "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب، شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها و كذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور حرصت أمس على حضور عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لمواساته هو وزوجته الفنانة منى زكي، على الرغم من ألامها
المستمر لفقدان والدها.








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