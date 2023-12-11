ريهام تطلب الدعاء لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور وتشكر المعزين

(MENAFN
- Youm7)
وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور
الشكر إلى زملائها وجمهورها ممن قدموا لها المواساة والتعزية فى وفاة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذى رحل عن عالمنا 3 ديسمبر بعد تعرضه لحادث سير، مطالبة الجميع بضرورة قراء الفاتحة والدعاء له.
ريهام عبد الغفور
وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على "فيس بوك": "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب، شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها و كذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".
وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور حرصت أمس على حضور عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لمواساته هو وزوجته الفنانة منى زكي، على الرغم من ألامها
المستمر لفقدان والدها.
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