طريقة عمل ناجتس الدجاج اللذيذ.. تنفع ساندويتشات ومع أرز كمان

(MENAFN
- Youm7) ناجتس الدجاج المقرمش من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون وخصوصًا الأطفال نظرًا لمذاقه المميز، فضلاً عن ذلك فهى من الأكلات التي يتم تحضيرها في وقت قليل، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة ناجتس الدجاج المقرمش بمكونات بسيطة وفقًا لما ذكره موقع ambitiouskitchen
مكونات ناجتس الدجاج
كوب ونصف بقسماط مطحون.
زيت للتحمير.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.
1 ملعقة صغيرة بابريكا.
1⁄2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
ربع ملعقة صغيرة فلفل.
2 بيضة كبيرة.
2 ملاعق كبيرة من حليب اللوز (أو الحليب المفضل).
كيلو صدور الدجاج الخالية من العظم والجلد، مقطعة إلى مكعبات متوسطة.
طريقة التحضير
- نخلط البهارات، وهى الملح، والفلفل الأسود، وبودرة البصل، والبابريكا، وبودرة الثوم، والفلفل الحار.
- نتبل الدجاج بالبهارات.
- في وعاء متوسط منفصل، اخفقي البيض وحليب اللوز معًا.
- اغمسى الدجاج في البقسماط.
- ضعيه مرة أخرى في خليط البيض
.
- ثم البقسماط مرة أخرى.
- وفى مقلاه ضعى كمية غزيرة من الزيت حتى يسخن جيدا ويتم وضع الدجاج للتحمير.
MENAFN11122023000132011024ID1107569692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.