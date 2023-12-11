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طريقة عمل ناجتس الدجاج اللذيذ.. تنفع ساندويتشات ومع أرز كمان

12/11/2023 4:42:48 AM
(MENAFN- Youm7) ناجتس الدجاج المقرمش من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون وخصوصًا الأطفال نظرًا لمذاقه المميز، فضلاً عن ذلك فهى من الأكلات التي يتم تحضيرها في وقت قليل، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة ناجتس الدجاج المقرمش بمكونات بسيطة وفقًا لما ذكره موقع ambitiouskitchen

مكونات ناجتس الدجاج


كوب ونصف بقسماط مطحون.

زيت للتحمير.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1⁄2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل.

2 بيضة كبيرة.

2 ملاعق كبيرة من حليب اللوز (أو الحليب المفضل).

كيلو صدور الدجاج الخالية من العظم والجلد، مقطعة إلى مكعبات متوسطة.



طريقة التحضير

- نخلط البهارات، وهى الملح، والفلفل الأسود، وبودرة البصل، والبابريكا، وبودرة الثوم، والفلفل الحار.

- نتبل الدجاج بالبهارات.

- في وعاء متوسط ​​منفصل، اخفقي البيض وحليب اللوز معًا.

- اغمسى الدجاج في البقسماط.

- ضعيه مرة أخرى في خليط البيض
.

- ثم البقسماط مرة أخرى.

- وفى مقلاه ضعى كمية غزيرة من الزيت حتى يسخن جيدا ويتم وضع الدجاج للتحمير.







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