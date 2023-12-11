الأشقر والرمادى موضة السنة دى.. أبرز اتجاهات ألوان الشعر لشتاء 2024

MENAFN - Youm7) ترغب بعض النساء في تجديد ألوان شعرهن بين الحين والآخر، لذلك يبحثن عن ألوان الشعر التي تتوافق مع اتجاهات الموضة ليخترن ما يناسبهن ويتوافق مع لون بشرتهن، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات ألوان الشعر لشتاء 2024، وفقًا لما ذكره موقع "adeldirect".

أبرز اتجاهات ألوان الشعر لشتاء 2024 الأشقر الداكن

يعتبر اللون الأشقر الداكن من الألوان المناسبة للأجواء الصيفية والخريفية، ولكنه هذا العام سوف يتربع على عرش ألوان الشعر لشتاء 2024، حيث يساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنثوية مميزة ويجعلها تبدو ببشرة فاتحة أكثر.

أشقر داكن تباين لون الشعر

كان عام 2023 هو عام حجب الألوان، ولكن يبدو أن عام 2024 سوف يبدأ بالإطلالات الجريئة والمميزة، حيث يعتبر تباين ألوان الشعر من أبرز اتجاهات صبغات الشعر التي من المتوقع انتشارها في شتاء 2024.

تباين لون الشعر اللون الأرجواني

يعتبر اللون الأرجوانى من أبرز ألوان صبغات الشعر لفصل الخريف، ويبدو إنه مستمر للشتاء المقبل، حيث يساعد المرأة في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة ويجعلها أكثر ثقة بنفسها.

اللون الأرجوانى لون الكراميل

يعتبر لون الكراميل من ألوان الشعر الكلاسيكية والمناسبة لجميع ألوان البشرة، كما يتوافق مع فصل الخريف، كما من الألوان المفضلة للعديد من مشاهير النساء مثل المغنية بيونسيه، ويبدو إنه مستمر حتى فصل الشتاء.

لون الكراميل اللون الرمادى

يعتبر اللون الرمادي من أبرز اتجاهات ألوان الشعر للشتاء المقبل، كما يتوافق مع أجواء الطقس البارد، ويجعل المرأة تبدو بإطلالة مميزة ويساعدها على أن تظهر ببشرة فاتحة أكثر.

الشعر الرمادى