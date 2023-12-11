الأشقر والرمادى موضة السنة دى.. أبرز اتجاهات ألوان الشعر لشتاء 2024

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- Youm7) ترغب بعض النساء في تجديد ألوان شعرهن بين الحين والآخر، لذلك يبحثن عن ألوان الشعر التي تتوافق مع اتجاهات الموضة ليخترن ما يناسبهن ويتوافق مع لون بشرتهن، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات ألوان الشعر لشتاء 2024، وفقًا لما ذكره موقع "adeldirect".
أبرز اتجاهات ألوان الشعر لشتاء 2024 الأشقر الداكن
يعتبر اللون الأشقر الداكن من الألوان المناسبة للأجواء الصيفية والخريفية، ولكنه هذا العام سوف يتربع على عرش ألوان الشعر لشتاء 2024، حيث يساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنثوية مميزة ويجعلها تبدو ببشرة فاتحة أكثر.
أشقر داكن تباين لون الشعر
كان عام 2023 هو عام حجب الألوان، ولكن يبدو أن عام 2024 سوف يبدأ بالإطلالات الجريئة والمميزة، حيث يعتبر تباين ألوان الشعر من أبرز اتجاهات صبغات الشعر التي من المتوقع انتشارها في شتاء 2024.
تباين لون الشعر اللون الأرجواني
يعتبر اللون الأرجوانى من أبرز ألوان صبغات الشعر لفصل الخريف، ويبدو إنه مستمر للشتاء المقبل، حيث يساعد المرأة في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة ويجعلها أكثر ثقة بنفسها.
اللون الأرجوانى لون الكراميل
يعتبر لون الكراميل من ألوان الشعر الكلاسيكية والمناسبة لجميع ألوان البشرة، كما يتوافق مع فصل الخريف، كما من الألوان المفضلة للعديد من مشاهير النساء مثل المغنية بيونسيه، ويبدو إنه مستمر حتى فصل الشتاء.
لون الكراميل اللون الرمادى
يعتبر اللون الرمادي من أبرز اتجاهات ألوان الشعر للشتاء المقبل، كما يتوافق مع أجواء الطقس البارد، ويجعل المرأة تبدو بإطلالة مميزة ويساعدها على أن تظهر ببشرة فاتحة أكثر.
الشعر الرمادى
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