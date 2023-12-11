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بأعلام مصر.. ذوو الهمم فى مقدمة الناخبين فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

12/11/2023 4:42:48 AM
(MENAFN- Youm7) تحرص المرأة المصرية طوال الوقت على تلبية نداء الوطن، فى أي مكان وأى زمان، وفى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، ضربت المرأة أروع مثال في حب الوطن وتأدية واجبها تجاهه، حيث حرصت على أن تذهب إلى لجنتها الانتخابية لتدلى بصوتها وتختار رئيسها المقبل.

وحرصت الكثير من النساء من ذوى الإحتياجات الخاصة على الذهاب للجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن ومنهن سيدة تجلس على كرسى متحرك دفعها حبها الشديد لوطنها وواجبها تجاه مصر، وإيماناً منها بضرورة الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، ذهبت إلى لجنتها حاملة علم مصر، وهى تشعر بالفخر والسعادة ولترسل للعالم رسالة مفادها إنه واجب على كل امرأة أن تلبى نداء وطنها مهما كانت الظروف، وتؤكد حبها الشديد لوطنها وشعورها بالأمن والأمان الذى دفعها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهى تشعر بكل فخر وسعادة حاملة علم مصر بيدها خلال ذهابها للجنة.

ودخلت السيدة المصرية اللجنة بمساعدة طفلها الذى حرصت على أن يشاركها هذه اللحظة التاريخية والمميزة في تاريخ مصر، حتى تعلمه أهم درس من دروس الوطنية وهو ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.


سيدة على كرسى متحرك








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