بأعلام مصر.. ذوو الهمم فى مقدمة الناخبين فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

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- Youm7) تحرص المرأة المصرية طوال الوقت على تلبية نداء الوطن، فى أي مكان وأى زمان، وفى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، ضربت المرأة أروع مثال في حب الوطن وتأدية واجبها تجاهه، حيث حرصت على أن تذهب إلى لجنتها الانتخابية لتدلى بصوتها وتختار رئيسها المقبل.
وحرصت الكثير من النساء من ذوى الإحتياجات الخاصة على الذهاب للجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن ومنهن سيدة تجلس على كرسى متحرك دفعها حبها الشديد لوطنها وواجبها تجاه مصر، وإيماناً منها بضرورة الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، ذهبت إلى لجنتها حاملة علم مصر، وهى تشعر بالفخر والسعادة ولترسل للعالم رسالة مفادها إنه واجب على كل امرأة أن تلبى نداء وطنها مهما كانت الظروف، وتؤكد حبها الشديد لوطنها وشعورها بالأمن والأمان الذى دفعها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهى تشعر بكل فخر وسعادة حاملة علم مصر بيدها خلال ذهابها للجنة.
ودخلت السيدة المصرية اللجنة بمساعدة طفلها الذى حرصت على أن يشاركها هذه اللحظة التاريخية والمميزة في تاريخ مصر، حتى تعلمه أهم درس من دروس الوطنية وهو ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
سيدة على كرسى متحرك
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