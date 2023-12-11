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استمرار الإقبال علي اللجان الانتخابية بمحافظة الاسماعيلية لليوم الثانى

12/11/2023 4:42:45 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية استقبال الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم .



وتشهد العديد من اللجان حالة من الإقبال الشديد من بينها لجنة مدرسة الرياح مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية .



واستقبلت العشرات بل المئات من الناخبين أمس واليوم، حيث إن هذه اللجنة تعد معقل من معاقل القبائل العربية في محافظة الإسماعيلية .

وحرص كبار السن والشباب بل والسيدات على الإدلاء باصواتهم من خلال هذه الانتخابات.



وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.



وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.



وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.



وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز
القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.



وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلي إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
















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