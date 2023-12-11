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وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

12/11/2023 4:42:43 AM
(MENAFN- Youm7) أدلت منذ قليل هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.
وأكدت هالة السعيد أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، مؤكدة أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.
وأشادت السعيد بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين المشرفين علي الانتخابات، مشيرة إلى أن اهتمام المواطنين بالتوافد على المقار الانتخابية يعكس الوعي الكامل لدى المواطن المصري بأهمية مشاركته في صناعة مستقبل مصر.



وزيرة التخطيط تدلي بصوتها



وزيرة التخطيط بالانتخابات الرئاسية



الدكتورة هالة السعيد


الدكتورة هالة السعيد خلال الإدلاء بصوتها








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