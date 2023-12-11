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مياه الشرب بالبحر الأحمر تسحب مياه الأمطار بمدن سفاجا والقصير واستمرار حالة الطوارئ

12/11/2023 4:42:43 AM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب مياه الأمطار المتراكمة بمدن سفاجا والقصير حيث تعرضت المدن لأمطار متوسطة صباح اليوم وتواصل سيارات ومعدات الشركة إزالة اثار الامطار من مناطق تجمعات المياه بالمدن المتضررة.



ومن جانبه وجه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس، وتواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات وجاهزية جميع المعدات والسيارات
بجميع فروع الشركة بكافة المدن.
















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