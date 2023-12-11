مياه الشرب بالبحر الأحمر تسحب مياه الأمطار بمدن سفاجا والقصير واستمرار حالة الطوارئ

(MENAFN
- Youm7) قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب مياه الأمطار المتراكمة بمدن سفاجا والقصير حيث تعرضت المدن لأمطار متوسطة صباح اليوم وتواصل سيارات ومعدات الشركة إزالة اثار الامطار من مناطق تجمعات المياه بالمدن المتضررة.
ومن جانبه وجه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس، وتواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات وجاهزية جميع المعدات والسيارات
بجميع فروع الشركة بكافة المدن.
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