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2,8 % زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023

12/11/2023 4:42:42 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامة والإحصــاء اليـوم النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023 ".



ومن أهم مؤشرات النشرة، أن مرحلة ما قبل الإبتدائي هناك 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,2مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 الف تلميذاً بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و63,2 الف مدرس (منهم 59,4 الف مدرس بنسبة 6,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,8 الف مدرس بنسبة
2,7%
من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)
عام 2022/2023
.



وقالت النشرة إن هناك 15,1 مليون تلميذ بنسبة 53,9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,7 مليون تلميذ بنسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام،
1,4 مليون
تلميذ بنسبة
56,1 %
من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)
عام 2022/2023، و 485,5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66,2 الف مدرس بنسبة 47,1 %
من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، كما أن هناك 19,9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.7 الف معهداً بالتعليم الأزهري
عام
2022/2023، و 0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة
الابتدائية عام 2022/2023
مقابل 0,2%
عام 2021/2022 .



وأوضحت أن 96,8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 .



وبالنسبة للتعليم المجتمعى هناك 141,5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و 7.7
الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023 ، و 4,9
الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.



كما أن هناك 6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023، و275,2 الف مدرس (منهم 238,4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام،
36,9 الف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023، و1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022 .



وان هناك 37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023 .



وفي الثانوية 2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم ، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة
23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، و 4,5 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.4 ألف معهداً بالتعليم الأزهري
عام 2022/2023 .



أما بالنسبة للتعليم الفني هناك 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,1 مليون تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي،
926 الف تلميذ بنسبة 41,1% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 269,5 الف تلميذ بنسبة
12,0 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى
عام 2022/2023 ، و128,4 الف مدرس (منهم 82,4 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 64,2%، 35,5 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,7%، 10,4 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,1%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي الفنى 2022/2023، و3,1 الف مدرسة (منهم 1690 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1099 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 325 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2022/2023، إلى جانب 853,5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2022/2023.



وبالنسبة للتربية الخاصة 46,4 الف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و9,5 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة
1 % من اجمالي مراحل التعليم العام عام 2022/2023 ، و 1,2 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2022/2023 .












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