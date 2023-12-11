اكتشاف عملة تحمل وجه المسيح.. اعرف أهم العملات الذهبية بالغرب

MENAFN - Youm7) بعدما عثر أحد كاشفى المعادن على عملة ذهبية نادرة أثناء استكشاف الجبال في جنوب النرويج، يبلغ عمرها 1000 عام تصور يسوع المسيح، وتُظهر العملة المسيح وهو يحمل الكتاب المقدس على جانب واحد وتم تصور باسل الثاني وقسطنطين السابع، الأخوين اللذين حكمًا الإمبراطورية البيزنطية، على الجانب الآخر.

ويعتقد علماء الآثار أن تلك العملة تم سكها في وقت ما بين عامي 977 و1025، في عهد الأخوين، بناءً على ثلاثة خطوط منقطة تحيط بحدود العملة، وهو عنصر تصميم شائع الاستخدام خلال تلك الفترة الزمنية، وما نستعرضه خلال السطور المقبلة أبرز العملات الذهبية المكتشف مؤخراً.



لقد تم الكشف خلال تجديد

منزل يقع فى شمال إنجلترا عن مجموعة نادرة من

العملات الذهبية

والتى قد تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترلينى (290 ألف دولار)، ويعد هذا الاكتشاف

الذى يضم أكثر من 260 قطعة نقدية من أكبر الاكتشافات الأثرية من بريطانيا خصصوا فيما يتعلق بالعملات التى تعود بالتأكيد إلى فترة القرن الثامن عشر".

كما جذب مخبأ من العملات الذهبية تم العثور عليه مدفونًا فى الأراضى الزراعية فى المملكة المتحدة انتباه الباحثين عن العملات الذين ربطوا الكنز الدفين بالإمبراطورية الرومانية، وحتى الآن اكتشف خبراء الكشف عن المعادن 11 قطعة نقدية فى منطقة نائية من الحقول المزروعة فى نورفولك وهى مقاطعة ريفية بالقرب من الساحل الشرقى لإنجلترا، ولا يزال الخبراء يأملون فى اكتشاف المزيد فى المستقبل.

وعثرالباحثون على مدافن وخمس عملات ذهبية بالقرب من أنقاض معبد طفت البوني الذي يقع على تلة في ضواحي تونس، وتصور العملات الذهبية المكتشفة حديثًا، الإلهة القديمة تانيت – رمز الخصوبة والأمومة عند القرطاجيين، وقال ممثلو وزارة الشؤون الثقافية في البيان إن العملات اكتشاف نادر "يعكس ثراء تلك الفترة التاريخية ويؤكد القيمة الثقافية لقرطاج".