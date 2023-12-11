اكتشاف عملة تحمل وجه المسيح.. اعرف أهم العملات الذهبية بالغرب

(MENAFN
- Youm7) بعدما عثر أحد كاشفى المعادن على عملة ذهبية نادرة أثناء استكشاف الجبال في جنوب النرويج، يبلغ عمرها 1000 عام تصور يسوع المسيح، وتُظهر العملة المسيح وهو يحمل الكتاب المقدس على جانب واحد وتم تصور باسل الثاني وقسطنطين السابع، الأخوين اللذين حكمًا الإمبراطورية البيزنطية، على الجانب الآخر.
ويعتقد علماء الآثار أن تلك العملة تم سكها في وقت ما بين عامي 977 و1025، في عهد الأخوين، بناءً على ثلاثة خطوط منقطة تحيط بحدود العملة، وهو عنصر تصميم شائع الاستخدام خلال تلك الفترة الزمنية، وما نستعرضه خلال السطور المقبلة أبرز العملات الذهبية المكتشف مؤخراً.
لقد تم الكشف خلال تجديد
منزل يقع فى شمال إنجلترا عن مجموعة نادرة من
العملات الذهبية
والتى قد تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترلينى (290 ألف دولار)، ويعد هذا الاكتشاف
الذى يضم أكثر من 260 قطعة نقدية من أكبر الاكتشافات الأثرية من بريطانيا خصصوا فيما يتعلق بالعملات التى تعود بالتأكيد إلى فترة القرن الثامن عشر".
كما جذب مخبأ من العملات الذهبية تم العثور عليه مدفونًا فى الأراضى الزراعية فى المملكة المتحدة انتباه الباحثين عن العملات الذين ربطوا الكنز الدفين بالإمبراطورية الرومانية، وحتى الآن اكتشف خبراء الكشف عن المعادن 11 قطعة نقدية فى منطقة نائية من الحقول المزروعة فى نورفولك وهى مقاطعة ريفية بالقرب من الساحل الشرقى لإنجلترا، ولا يزال الخبراء يأملون فى اكتشاف المزيد فى المستقبل.
وعثرالباحثون على مدافن وخمس عملات ذهبية بالقرب من أنقاض معبد طفت البوني الذي يقع على تلة في ضواحي تونس، وتصور العملات الذهبية المكتشفة حديثًا، الإلهة القديمة تانيت – رمز الخصوبة والأمومة عند القرطاجيين، وقال ممثلو وزارة الشؤون الثقافية في البيان إن العملات اكتشاف نادر "يعكس ثراء تلك الفترة التاريخية ويؤكد القيمة الثقافية لقرطاج".
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