توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسة 2024 لليوم الثانى على التوالى

(MENAFN
- Youm7) أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين عن انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثانى على التوالى للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن النساء والشباب
يتوافدون على المقار الانتخابية منذ فتح التصويت لليوم الثاني.
وأضاف المحافظ أن المقار الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفًا وغير مسبوق من الناخبين في اول يوم من الانتخابات ، مؤكدا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة لمتابعة انتظام الانتخابات لحظة بلحظة.
وأوضح المحافظ، أن أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،
يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،
بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات
انتظام سير العملية الانتخابية في بورسعيد
توافد النساء على لجان انتخابات الرئاسة للادلاء بأصواتهن ببورسعيد
توافد النساء على لجان انتخابات الرئاسة ببورسعيد رافعين علم مصر
جدير بالذكر،
أن هناك أكثر من 533 الف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،
سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد
، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،
بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.
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