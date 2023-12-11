توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسة 2024 لليوم الثانى على التوالى

MENAFN - Youm7) أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين عن انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثانى على التوالى للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن النساء والشبابيتوافدون على المقار الانتخابية منذ فتح التصويت لليوم الثاني.

وأضاف المحافظ أن المقار الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفًا وغير مسبوق من الناخبين في اول يوم من الانتخابات ، مؤكدا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة لمتابعة انتظام الانتخابات لحظة بلحظة.

وأوضح المحافظ، أن أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،

يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،

بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات

انتظام سير العملية الانتخابية في بورسعيد





توافد النساء على لجان انتخابات الرئاسة للادلاء بأصواتهن ببورسعيد





توافد النساء على لجان انتخابات الرئاسة ببورسعيد رافعين علم مصر





جدير بالذكر،

أن هناك أكثر من 533 الف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،

سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد

، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،

بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.