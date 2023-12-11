سيدة مسنة من أمام لجنة بالمحلة: أنا جاية علشان بلدنا ولو بزحف كنت هاجى وأشارك

(MENAFN
- Youm7) حرصت السيدة وفاء عبد الحكيم، من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية، حبًا منها في الوطن لاستقراره .
السيدة وفاء عبد الحكيم
وقالت السيدة لـ "اليوم السابع" إنها شاركت اليوم حفاظًا على الوطن، قائلة أنا جاية علشان خاطر بلدنا، مضيفة أنا جاية علشان انتخب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وأكدت أنه علينا أن نتكاتف ونقف لحماية بلدنا ضد كيد من يعادون مصر، مؤكدة أن مصر تحتاج منا المشاركة وأن نقف خلف قيادتها للحفاظ عليها، مطالبة الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وأكدت أنها تخطط للنزول اليوم والتوجه لمقر لجنتها الانتخابية للادلاء بصوتها، قائلة: "لو بزحف كنت هاجى وأشارك علشان بحب بلدي".
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.
ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
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