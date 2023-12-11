سيدة مسنة من أمام لجنة بالمحلة: أنا جاية علشان بلدنا ولو بزحف كنت هاجى وأشارك

MENAFN - Youm7) حرصت السيدة وفاء عبد الحكيم، من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية، حبًا منها في الوطن لاستقراره .

السيدة وفاء عبد الحكيم

وقالت السيدة لـ "اليوم السابع" إنها شاركت اليوم حفاظًا على الوطن، قائلة أنا جاية علشان خاطر بلدنا، مضيفة أنا جاية علشان انتخب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت أنه علينا أن نتكاتف ونقف لحماية بلدنا ضد كيد من يعادون مصر، مؤكدة أن مصر تحتاج منا المشاركة وأن نقف خلف قيادتها للحفاظ عليها، مطالبة الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأكدت أنها تخطط للنزول اليوم والتوجه لمقر لجنتها الانتخابية للادلاء بصوتها، قائلة: "لو بزحف كنت هاجى وأشارك علشان بحب بلدي".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.







