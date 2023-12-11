القومى للترجمة يحتفى بمئوية فوز الشاعر و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب

MENAFN - Youm7) ‎يقيم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على فوز الشاعر الكبير و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب، وبالنسخة الثامنة من كشاف المترجمين التى تم تخصيصها لترجمة المحاضرة التى ألقاها "ييتس" فى حفل تسلمه جائزة نوبل

‎تعقد الاحتفالية بالتعاون مع سفارة أيرلندا وبحضور سفيرة أيرلندا بالقاهرة نولا اوبراين، وذلك في تمام الخامسة من مساء الأحد 17 ديسمبر الجاري، بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.

يشارك فى الاحتفالية الدكتور مصطفى رياض، الدكتورة آمال مظهر، الدكتورة سمر عبد السلام، والدكتورة نجوى إبراهيم.

ويليام بتلر ييتس شاعر وكاتب مسرحي أيرلندى، يعتبر

واحدًا من أعظم مؤلفي اللغة الانجليزية خلال القرن العشرين "13 يونيو 1865-28يناير1939"، وساهم فى إحياء الثقافة الأيرلندية وشارك في تأسيس جمعية المسرح الوطني الأيرلندي كما خاض غمار المجال السياسي وتولي منصب عضو في محلس الشيوخ لمدة ست سنوات.

حاز على جائزة نوبل في الأدب في العام 1923، ووفقاً لما ورد في الموقع الرسمي لجائزة نوبل، جرى اختيار ييتس نظير "شعره الذي لطالما كان مصدراً للإلهام ، ومعبراً بصور فنية راقية عن روح أمة بأكملها".

وفى سياق آخر

كان المركز القومي للترجمة قد أعلن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" قائمة الأكثر مبيعًا، الكتاب من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

‎في المركز الثاني يأتي كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، ‎الطبعة الثانية من إجراء المقابلات من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك ومن ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة ومراجعة إيمان ميشيل فرج تأتي في المركز الثالث.

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي ، الطبعة الثانية من اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكرين محمد جبل ،تفسير سفر التسابيح: من التراث العربي اليهودي لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي.

‎الاستشراق هيمنة مستمرة من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق،القياس في علم النفس الإيجابي ،تفسير فصول الاًباء لداود هناجيد ومن ترجمة ،مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية من ترجمة خالد سالم ،حرب الذكاء:الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري من ترجمة محمد سيف، الطبعة الثانية من أوديب ملكًا من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان،مسرح ما بعد الدراما،الزواج و الحداثة من ترجمة سحر توفيق ،الطبعة الثانية من مناهج التحليل النقدي للخطاب من ترجمة حسام أحمد فرج و عزة شبل،الطبعة الثانية من "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية من ترجمة هناء الجوهري، ومسرح ما بعد الدراما من ترجمة مروة مهدي، وتفسير فصول الآباء من ترجمة مصطفى عبد المعبود.