القومى للترجمة يحتفى بمئوية فوز الشاعر و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب

(MENAFN
- Youm7) يقيم المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على فوز الشاعر الكبير و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب، وبالنسخة الثامنة من كشاف المترجمين التى تم تخصيصها لترجمة المحاضرة التى ألقاها "ييتس" فى حفل تسلمه جائزة نوبل
تعقد الاحتفالية بالتعاون مع سفارة أيرلندا وبحضور سفيرة أيرلندا بالقاهرة نولا اوبراين، وذلك في تمام الخامسة من مساء الأحد 17 ديسمبر الجاري، بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.
يشارك فى الاحتفالية الدكتور مصطفى رياض، الدكتورة آمال مظهر، الدكتورة سمر عبد السلام، والدكتورة نجوى إبراهيم.
ويليام بتلر ييتس شاعر وكاتب مسرحي أيرلندى، يعتبر
واحدًا من أعظم مؤلفي اللغة الانجليزية خلال القرن العشرين "13 يونيو 1865-28يناير1939"، وساهم فى إحياء الثقافة الأيرلندية وشارك في تأسيس جمعية المسرح الوطني الأيرلندي كما خاض غمار المجال السياسي وتولي منصب عضو في محلس الشيوخ لمدة ست سنوات.
حاز على جائزة نوبل في الأدب في العام 1923، ووفقاً لما ورد في الموقع الرسمي لجائزة نوبل، جرى اختيار ييتس نظير "شعره الذي لطالما كان مصدراً للإلهام ، ومعبراً بصور فنية راقية عن روح أمة بأكملها".
وفى سياق آخر
كان المركز القومي للترجمة قد أعلن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" قائمة الأكثر مبيعًا، الكتاب من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.
في المركز الثاني يأتي كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، الطبعة الثانية من إجراء المقابلات من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك ومن ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة ومراجعة إيمان ميشيل فرج تأتي في المركز الثالث.
ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي ، الطبعة الثانية من اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكرين محمد جبل ،تفسير سفر التسابيح: من التراث العربي اليهودي لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي.
الاستشراق هيمنة مستمرة من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق،القياس في علم النفس الإيجابي ،تفسير فصول الاًباء لداود هناجيد ومن ترجمة ،مدريد الإسلامية:
الأصول الخفية لعاصمة مسيحية من ترجمة خالد سالم ،حرب الذكاء:الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري من ترجمة محمد سيف، الطبعة الثانية من أوديب ملكًا من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان،مسرح ما بعد الدراما،الزواج و الحداثة من ترجمة سحر توفيق ،الطبعة الثانية من مناهج التحليل النقدي للخطاب من ترجمة حسام أحمد فرج و عزة شبل،الطبعة الثانية من "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية من ترجمة هناء الجوهري، ومسرح ما بعد الدراما من ترجمة مروة مهدي، وتفسير فصول الآباء من ترجمة مصطفى عبد المعبود.
MENAFN11122023000132011024ID1107569678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.