Monday, 11 December 2023 02:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرح مجموعة من الألعاب الجديدة لـ Apple Arcade.. اعرف التفاصيل

12/11/2023 4:42:30 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت منصة الألعاب Apple Arcade عن طرح عدد من الألعاب الجديدة خلال موسم العطلات، وبالتحديد 8 ألعاب سيتم إطلاقها حتى نهاية العام، والتى يأتى على رأسها لعبة Knotwords، وهي لعبة ممتازة تجمع الكلمات المتقاطعة والتي تم إطلاقها في 3 نوفمبر.


وبحسب موقع macworld الأمريكى، فتضم قائمة الألعاب Football Manager، ولعبة الأركيد Downwell، ولعبة Delicious – Miracle of Life، وقد تم إطلاق هذه الالعاب ايضًا في شهر نوفمبر الماضي.


كما قدمت المنصة بعض الألعاب البارزة في شهر ديسمبر، مثل لعبةDreamlight Valley، والتي لم تعد متاحة للعب مجانًا، وكذلك لعبة Sonic ثلاثية الأبعاد الجديدة تمامًا مع Sonic Dream Team، وهي نسخة جديدة من لعبة RPG Puzzles & Dragons ذات المباريات الثلاث.


كذلك فتوجد أيضا لعبة Turmoil وهى لعبة محاكاة ساخرة مستوحاة من حمى النفط في القرن التاسع عشر في أمريكا الشمالية.
















MENAFN11122023000132011024ID1107569677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث