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كيف تبدو رائحة الفضاء؟.. رواد يكشفون: تشبه رائحة الأشياء المشتعلة

12/11/2023 4:42:29 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يعود رواد الفضاء
غالبًا ما يصفون روائح غير متوقعة تشبه رائحة شريحة اللحم المحروقة والبارود المستهلك، ولكن لماذا رائحة الفضاء الخارجي تشبه رائحة الأشياء المشتعلة، ومن أين تأتي هذه الرائحة؟ لكي نكون واضحين، الفضاء هو فراغ شبه مثالي، أثناء وجودهم في الفضاء، ويحمي رواد الفضاء أنفسهم في المركبات الفضائية والبدلات الفضائية والمحطات الفضائية، لأن التعرض المباشر قد يودي بهم.



ومع ذلك، بعد عودتهم من نزهات في الحدود النهائية، يشم رواد الفضاء بانتظام نفحة من رائحة فريدة عند إزالة خوذاتهم، ويلاحظ مواطنوهم أيضًا هذه الرائحة تنبعث عند فتح أبواب غرفة معادلة الضغط.



وقال رائد الفضاء ناسا دومينيك "توني" أنتونيلي بعد سير في الفضاء عام 2009: "إن للفضاء بالتأكيد رائحة مختلفة عن أي شيء آخر".



وبشكل عام، غالبًا ما يقارن رواد الفضاء رائحة الفضاء برائحة "المعادن الساخنة، واللحوم المحروقة، والكعك المحروق، والبارود المستنفد، ولحام المعادن"، وفقًا لستيف بيرس، عالم الكيمياء الحيوية والرئيس التنفيذي لشركة أوميجا إنجرينتس، الذي قام بتمشيط مقابلات رواد الفضاء لمساعدته في الصناعة، وفقا لما نقلته مجلة لايف ساينس.



وفي الوقت نفسه، قارن رائد الفضاء السابق في ناسا توماس جونز الرائحة بالأوزون، وصف رائد فضاء آخر من وكالة ناسا، دون بيتيت، رائحة الفضاء مطولا في منشور على مدونة ناسا، قائلا: "أفضل وصف يمكنني التوصل إليه هو المعدن؛ إحساس معدني لطيف إلى حد ما، لقد ذكرني بفصول الصيف في كليتي حيث كنت "لقد عملت لساعات طويلة باستخدام شعلة اللحام القوسي لإصلاح المعدات الثقيلة لمجموعة صغيرة من قطع الأشجار، كذلك ذكّرتني بأبخرة اللحام ذات الرائحة الحلوة اللطيفة، هذه هي رائحة الفضاء."



من أين يمكن أن تأتي هذه الرائحة؟ على الرغم من أن الفضاء غالبًا ما يكون فارغًا، إلا أنه ليس فراغًا مثاليًا، حيث قالت ميراندا نيلسون، مراقب رحلة السير في الفضاء في مركز التحكم في المهمة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، لموقع Live Science: "نحن لا نتحدث في الواقع عن حجم لا يحتوي على جزيئات".



هناك عدد من التفسيرات المحتملة لهذه الرائحة، يتعلق الأمر بالأكسجين الذي يطفو حول محطة الفضاء الدولية، كما يمكن للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس أن تقسم جزيئات الأكسجين (O2)، المكونة من ذرتي أكسجين، إلى ذرات أكسجين واحدة.



وقال نيلسون إن هذا الأكسجين الذري قد يتشبث بالبدلات الفضائية وجدران غرفة معادلة الضغط والأشياء الأخرى المعرضة للفضاء، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية قد تفسر الرائحة، مثل تكوين الأوزون.



وقال نيلسون: "النظرية الأخرى الأكثر متعة هي أن الرائحة المتعلقة بالانفجارات النجمية - النجوم المحتضرة". وأشارت إلى أن هذه الانفجارات تولد جزيئات ذات رائحة كريهة تعرف باسم الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والتي توجد في الفحم والغذاء والنفط وغيرها من المواد، ومع ذلك أكد نيلسون أن كلا الفكرتين تفتقران إلى بيانات من الدراسات الرسمية.



وللمساعدة في جعل تدريب رواد الفضاء أكثر واقعية، كلفت ناسا بيرس في عام 2008 بصنع رائحة تحاكي الرائحة التي وصفها رواد الفضاء، وأضاف أن الهدف هو إزالة المفاجآت التي قد يواجهها رواد الفضاء في المدار.



لم يذهب بيرس إلى الفضاء بنفسه ولم يشم أي بزات فضائية عند تصميم الرائحة، وقال بدلاً من ذلك: "لقد قمت بإعادة إنشاء أوصاف رواد الفضاء، باستخدام معرفتي وخبرتي في المواد العطرية الآمنة المتوفرة والتي، عند دمجها، يمكن أن تثير تصورًا مماثلاً".



ومن خلال هذا البحث، ساعد بيرس لاحقًا في تصميم العطر المعروف باسم Eau de Space، والذي حقق أعلى المبيعات منذ إطلاقه في عام 2020، على حد قوله.



ومع ذلك، قال بيرس: "لكي نكون منصفين، هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين جربوا حقًا رائحة الفضاء ويمكنهم التعليق على واقعيته".














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