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مؤشر البورصة يرتفع 0.15 %

12/11/2023 4:40:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2385.59 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1.857 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، التأمين، البنوك، الخدمات التجارية 2.24 %، 1.53 %،
0.51 %، 0.28 %، 0.24 %، 0.19 %،
0.05 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والإتصالات، النقل، التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الفنادق والسياحة 1.44 %،
1.28 %، 1.14 %، 0.55 %، 0.27 %،
0.26 %، 0.23 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.85 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.65 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.05 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 3.45 %، والإحداثيات العقارية بنسبة 3.03 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة
6.54 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة
4.55 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 3.85 %، العقارية الأردنية للتنمية بنسبة 3.85 %، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.70 %.

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