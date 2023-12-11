وزارة الثقافة وشومان توقعان اتفاقية مكتبة الأسرة الأردنية

وقعت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، والرئيس التنفيذي لمؤسسة شومان، فالنتينا قسيسية، اليوم الأحد، في مؤسسة عبد الحميد شومان، اتفاقية دعم طباعة برنامج مكتبة الأسرة الأردنية، في دورته الـ17 للعام 2023.



وتشتمل الاتفاقية، على دعم 8 عناوين من ضمن العناوين التي تختارها اللجنة العليا لمكتبة الأسرة الأردنية، بينها 3 عناوين للكبار و5 عناوين للأطفال، الصادرة ضمن قائمة إصدرات مشروع مكتبة الأسرة.

وأعربت النجار عن تقديرها لمؤسسة عبد الحميد شومان، بإعتبارها جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني الوطنية، التي تحمل قيم المعرفة والأصالة، والتشبيك مع المؤسسات والأفراد.

من جهتها، بينت قسيسية أن مشاركة شومان بدعم مكتبة الأسرة، يعد ضمن أهداف المؤسسة التي تتمثل بالتركيز على القراءة والمعرفة والابتكار وتعزيز عادة القراءة لتأصيلها في المجتمع الأردني.

يشار إلى أن مكتبة الأسرة الأردنية هو مشروع ثقافي تعليمي، أطلقته جلالة الملكة رانيا العبد الله، عام 2007 تحت شعار“مكتبة في كل بيت أردني”، وتتولى وزارة الثقافة رعايته وتنفيذه في كافة المحافظات المملكة سنوياً.

–(بترا