انطلاق الملتقى النقدي الثالث لبيت الشعر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يطلق بيت الشعر- المفرق فعاليات ملتقى نقد الشعر لدورته الثالثة تحت عنوان ( قضايا الشعر العربي الحديث) وذلك يومي الأربعاء والخميس 13 - 14/12/2023 في رحاب الجامعة الأردنية / مركز اللغات – مدرج رم.
حيث سيقدم النقاد الأكاديميون أوراقا بحثية علمية في هذا المؤتمر من شأنها بحث العديد من القضايا الهامة التي تخدم الشعر العربي الحديث ، كما سيلقي مدير بيت الشعر الاستاذ فيصل السرحان في حفل الافتتاح كلمة ترحيبية ، كذلك سيقدم راعي الملتقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات كلمته في هذا المؤتمر الهام ،وكلمة في هذا المقام لمدير مركز اللغات في الجامعة د.اسماعيل السعودي.
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