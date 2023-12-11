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انطلاق الملتقى النقدي الثالث لبيت الشعر

12/11/2023 4:38:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطلق بيت الشعر- المفرق فعاليات ملتقى نقد الشعر لدورته الثالثة تحت عنوان ( قضايا الشعر العربي الحديث) وذلك يومي الأربعاء والخميس 13 - 14/12/2023 في رحاب الجامعة الأردنية / مركز اللغات – مدرج رم.
حيث سيقدم النقاد الأكاديميون أوراقا بحثية علمية في هذا المؤتمر من شأنها بحث العديد من القضايا الهامة التي تخدم الشعر العربي الحديث ، كما سيلقي مدير بيت الشعر الاستاذ فيصل السرحان في حفل الافتتاح كلمة ترحيبية ، كذلك سيقدم راعي الملتقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات كلمته في هذا المؤتمر الهام ،وكلمة في هذا المقام لمدير مركز اللغات في الجامعة د.اسماعيل السعودي.

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