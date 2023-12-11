الأرض مسطحة أم كروية؟.. كويتي يتحدى ناسا

نشرت صحيفة المجلس الكويتية، الأحد، مقطع فيديو يظهر خلاله مواطن كويتي قال فيه إن "الأرض مسطحة وليست كروية، حسب تحليله ودراسته"، على حد قوله.



وفي مقطع الفيديو، ظهر المواطن الكويتي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه ولا صفته أو تخصصه، وهو يقول" حسب تحليلي ودراستي فالأرض ليست كروية وهذا الكلام خطأ".



وأشار في حديثه لكون "الأرض مسطحة"، بينما قالت الصحيفة أن المواطن الكويتي يرد على نظرية وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".



مسطحة أم كروية؟



الأرض، مثلها مثل الكواكب الأخرى، كروية، وهي تدور حول محورها ببطء ولكن بشكل مستمر، ويكمل هذا الدوران مرة واحدة كل 24 ساعة تقريبا.



وتظهر صور الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا أن الأرض ليست مسطحة.

ويُظهر البث المباشر من محطة الفضاء الدولية أيضا الشكل الكروي للأرض.



وكان الدليل "غير المباشر" على الشكل الكروي للأرض موجودا منذ فترة طويلة، لكن الدليل الفوتوغرافي كان مفقودا حتى فترة طويلة من القرن العشرين، وفق وكالة "ناسا" .



وكان اليونانيون القدماء يعتقدون أن الأرض كروية وحسبوا محيطها بدقة ملحوظة، مع ظهور الطيران، أصبح بإمكان المصورين الوصول إلى ارتفاعات يمكنهم من خلالها تسجيل انحناء الأرض.



وهناك عدد من الأسباب التي تجعل العلماء يعرفون أن الأرض "كروية وليست مسطحة"، لقد اتضح أنه يمكننا اختبار العديد من هذه الأسباب بأنفسنا أيضا، حسب "جامعة ولاية أريزونا".



ولو كانت الأرض "مسطحة"، لكان بإمكاننا أن نرى مدن تبعد مئات الأميال، وسفن تبحر في البحر بغض النظر عن المسافة التي تقطعها.



وإذا كانت الأرض "مسطحة"، فلن تكون هناك مناطق زمنية، حيث ستشرق الشمس وتغرب بنفس الوقت في العالم بأكمله، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان " البريطانية.



وكذلك لن يكون هناك اختلاف في المناخ بين "القطبين وخط الاستواء"، ولن يكون للأرض مجال مغناطيسي، ما يعني أننا "سنموت جميعا بسبب الإشعاع الشمسي أو الكوني".



وتفسر "كروية الأرض"، سبب غروب الشمس في أوقات مختلفة وفي مواقع مختلفة، وهذا أيضا هو السبب وراء اختلاف المناطق الزمنية في أجزاء مختلفة من العالم.



وتعتمد نظرية "الأرض المسطحة" على سوء فهم علمي أساسي يمكن دحضه بسهولة، لكنها تنتشر في جميع أنحاء العالم، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.



ومعظم أتباع هذه الفكرة يظهرون الكثير من الميول المناهضة للعلم "ومن الصعب العثور على من يؤمن بنظرية (الأرض المسطحة) ولا يصدق معظم نظريات المؤامرات الأخرى".