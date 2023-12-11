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استجابة واسعة للإضراب الشامل في الأردن (صور)

12/11/2023 4:38:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أغلقت المحال والمؤسسات التجارية أبوابها في عمان والمحافظات اليوم الاثنين، للمشاركة في الإضراب العالمي الداعي لوقف العدوان على غزة.


وتاليا مشاهد من الإضراب:

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