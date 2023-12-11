استجابة واسعة للإضراب الشامل في الأردن (صور)

استجابة واسعة للإضراب الشامل في الأردن (صور)
التاريخ
12/11/2023 4:38:39 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت المحال
والمؤسسات التجارية أبوابها في عمان والمحافظات اليوم الاثنين، للمشاركة في الإضراب
العالمي الداعي لوقف العدوان على غزة.
وتاليا مشاهد من
الإضراب:
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