مواعيد زيارة تلفريك عجلون من 11 صباحا حتى 4:30 مساء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن تلفريك عجلون يفتح أبوابه يوميا أمام الزائرين والسياح من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء عدا يوم الثلاثاء، وذلك ما لم تطرأ أية ظروف جوية استثنائية.
ونبهت المجموعة في بيان اليوم الاثنين إلى أن مواعيد الزيارة ليست من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء، كما ورد في الخبر المنشور أمس الأحد.
ودعت المجموعة الزوار إلى التواصل على رقم الخط المباشر للتلفريك (0782111265) في حال وجود أية استفسارات.
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