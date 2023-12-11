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جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لجنوده القتلى في غزة

12/11/2023 4:38:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلاه إلى 430 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ انطلاق العملية البرية في الـ27 من أكتوبر إلى 120 قتيلا.

وأشار الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني إلى مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه وهم:

الضابط احتياط جدعون إيلاني 35 عاما، من مشاعل، مقاتل في الكتيبة 2855 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل في معركة بقطاع غزة.

الرقيب أول (احتياط) إيتاي بيري، 36 عاماً من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

الرائد (احتياط) أفيتار كوهين 42 عاماً من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، قتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

الرائد غال بيشر 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، لقي مصرعه في حادث سيارة عسكرية جنوبي "إسرائيل".-(روسيا اليوم)

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