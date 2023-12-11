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إطلاق 8 صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي

12/11/2023 4:38:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.

وأفادت الجزيرة بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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