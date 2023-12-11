إطلاق 8 صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دوت صفارات
الإنذار في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود بين فلسطين
المحتلة ولبنان.
من جهته، أفاد جيش
الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي،
وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.
وأفادت الجزيرة
بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من
جنوب لبنان.
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