مدير ميناء إيلات: التهديدات اليمنية تُعطّل 85% من أرباح الميناء

أكّد مدير عام ميناء "إيلات"، جدعون جولبر، أنّ التهديدات اليمنية بمنع السفن من التوجه إلى "إسرائيل"، "تُعطّل 80% إلى 85% من أرباح الميناء".



ونقلت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي عن جولبر، قوله إنّ التهديد اليمني للممرات البحرية على البحر الأحمر، "أدّى إلى خسارة الميناء بنحو 14 ألف سيارة منذ منتصف الشهر الماضي وحتى اليوم".



وأضاف أنّ "إسرائيل تخشى إغلاق باب المندب أمام حركة السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر إلى ميناء إيلات، أو مروراً من قناة السويس، إذ إنّ ذلك من شأنه أن يطيل مدة السفر لسفن الشحن الآتية من الشرق إلى إسرائيل، بنحو خمسة أسابيع".



وأوضح جدعون أنّ "سفن الشحن ستضطر، بسبب ذلك، للالتفاف على القارة الأفريقية عند رأس الرجاء الصالح مروراً بمضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط".



في السياق، أوردت "القناة الـ13" الإسرائيلية، في تقرير، أنّ "حجم الواردات الآتية من الشرق إلى إسرائيل تقدر بنحو 350 مليار شيكل أي ما يعادل 95 مليار دولار سنوياً".



وأضافت القناة أنّ "تغيير مسار الملاحة البحرية سيرفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تُقدر بـ3%، وهو ما من شأنه أن يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو عشرة ونصف مليار شيكل، أي نحو 3 مليارات دولار".



ويأتي ذلك بعد إعلان صنعاء أنّها ستمنع السفن المتوجّهة إلى الموانئ الإسرائيلية، أيّاً كانت جنسيتها، من المرور في بحر العرب والبحر الأحمر، إذا لم تدخل قطاعَ غزة حاجتُه من الغذاء والدواء.



وفي وقتٍ سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة صنعاء، أنّه "جرى التعامل المناسب مع سفينة لم تستجب لمنعها من المرور وأجبرت على التراجع".



في هذا الإطار، لفت قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، أليعازر ماروم، إلى أنّ إعلان صنعاء، التي لم تحدّد "ماذا ستفعل وكيف"، سيدفع غالبية السفن "أوتوماتيكياً إلى قرار عدم الوصول لموانئ إسرائيل".



وأوضح في حديثه لـ"القناة الـ12" أنّ هذه السفن هي سفن تجارية، تتوخى ربح المال، مضيفاً أنّ التأخير في وصول كمية البضائع إلى الاحتلال سيؤثر في السعر، كما أنّ بدلات التأمين سترتفع.



مشكلة لا نهاية لها

بدورها، لفتت معلّقة الشؤون الاقتصادية في القناة، معيان برتي، أنّ حجم التجارة البحرية لـ"إسرائيل" تبلغ 400 مليار شيكل في السنة، و99% من حجم الاستيراد يأتي من السفن عبر البحر، التي يأتي 30% منها البحر الأحمر .



أما القطاعات التي يُتوقّع أن تتضرّر، فهي كثيرة وفقاً لبرتي، وأهمها قطاعات إنتاج القطع الكهربائية والسيارات والمواد الخام للإنتاج المحلي.



وأضافت أنّ الكثير من المصانع في "إسرائيل" تقول إنّها تواجه مشكلات في الاستيراد، لأنّ المواد الخام لا تأتي في الوقت المحدّد، فيما يُتوقّع ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف التأمين وعرقلة سلسلة التزوّد بالبضائع.



كذلك، شدّدت معلّقة الشؤون الاقتصادية في "القناة الـ12" على أنّ الاحتلال "لا يعرف إنتاج كلّ ما يحتاجه، وهو يستورد كميات كبيرة"، مبيّنةً أنّ هذا الأمر "باختصار يدخل السوق في مشكلة لا نهاية لها، واذا لم تُحلّ، كلنا قريباً سندفع ثمنها". -الميادين

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