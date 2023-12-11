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اتحاد الجامعات العربية يشرف على جائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب

12/11/2023 4:38:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن اتحاد الجامعات العربية ومجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار عن إطلاق جائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب.

ووقع امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار يوسف بن سعيد لوتاه اتفاقية تعاون لاطلاق الجائزة.

ويأتي تأسيس الجائزة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم لدعم المواهب الشابة في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية وتشجيعهم، مع تعزيز البحث والتعليم والتعاون في العلوم والهندسة والتكنولوجيا لدعم مساهماتهم الفعالة في المجالات العلمية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتهدف الجائزة الى تشجيع الشبان العلماء والباحثين في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والتعرف على انجازات الشبان وكيفية تأثيرها على التحول الاجتماعي والاقتصادي وعمليات التنمية وزيادة اهتمام الشبان بالعلوم وتعزيز البحث والتعليم والتعاون الدولي في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

وتمنح الجائزة، التي سيشرف عليها اتحاد الجامعات العربية، مرة كل عامين لخمسة فائزين من الطلاب في احدى الجامعات العربية الأعضاء في الاتحاد أو حديثي التخرج من هذه الجامعات وتشمل فروع الجائزة، التي تبلغ قيمتها ربع مليون درهم اماراتي.

وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة هذه المبادرة من مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار تعبر عن الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتعاون بين المؤسسات المختلفة في الدول العربية مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية المتميزة والأكاديمية والعلمية من أجل تحقيق التميز.

وأعرب عن تقديره لمجموعة يوسف بن سعيد لوتاه ودورها في تشجيع العلماء الشباب، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التطور والتقدم والنمو، آملاً أن تشكل قدوة لكل المؤسسات الاقتصادية والشركات في دعم العلم والعلماء والبحث العلمي من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معبرا عن تقديره لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لرعايتها للجائزة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه للاستثمار يوسف بن سعيد لوتاه " نفخر بإطلاق هذه الجائزة لدعم العلماء الشباب في مجالات الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري كونها تشكل الوسيلة الأفضل لتحفيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعاتنا في مستقبل أفضل لنا والبشرية بشكل عام.
واضاف لوتاه أن المجموعة حريصة على تطوير مهارات الشباب وتطوير الأبحاث والعلوم التي تسهم في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى دور معهد الخبرة التطبيقية وشركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، في توفير العديد من فرص التدريب والتأهيل للشباب والباحثين للمساهمة في تطوير الحلول المستدامة لتلبية متطلبات الطاقة، واستخدام بدائل نظيفة بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات للتنمية المستدامة والطاقة والحياد المناخي .

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