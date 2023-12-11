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الاحتلال يحتجز 142 فلسطينية من غزة بينهنّ رضيعات

12/11/2023 4:38:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 142 فلسطينية، بينهن رضيعات ومسنّات من قطاع غزة.
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت المؤسستان، في بيان صادر عنهما، أن سلطات الاحتلال“تحتجز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة، في سجونها، بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري للقطاع”.
وأشار البيان إلى أنّ“الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجنا“الدامون وهشارون”.


جرائم مروعة بحق معتقلي غزة
وفي بيان سابق صادر عن المؤسستين، قالت المؤسستان إنّ“الاحتلال الإسرائيلي، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحيّة”.


وعبر البيان عن“مستوى التخوفات على مصير الأسرى في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة”.


يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تصدر إلى الآن أي تصريح، بخصوص ما تضمنه البيان المشترك، لكل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.


وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن وجود 260 معتقلا من غزة زعمت أنهم“مقاتلون غير شرعيين”. -وكالات

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