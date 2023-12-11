بوريل: يجب منع تهجير الناس في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول
السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن القصف مستمر على غزة بكثافة
غير عادية، وإن الآلاف يُدفعون للحدود مع مصر.
وأضاف بوريل أن
أعداد الضحايا المدنيين في تزايد، وإسرائيل تستخدم نفس الأساليب جنوب القطاع كما
في شماله.
وقال أيضا إنه
يجب منع تهجير الناس في غزة من أراضيهم، وإنه لا يوجد المزيد من أماكن الإيواء في
القطاع.
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