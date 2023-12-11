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ما هي أرقام قتلى جيش الاحتلال الحقيقية؟

12/11/2023 4:38:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان في المعارك الدائرة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي يعلنها الجيش مقارنة بالقوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات.

وارتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 107 منذ بداية الحملة البرية في قطاع غزة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 35 قتيلا منذ نهاية الهدنة قبل 10 أيام، كما ارتفع العدد الكلي إلى 431 قتيلا من الجنود والضباط منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن القتال مازال ضاريا في عدد من المناطق كالشجاعية وجباليا وخان يونس حيث يواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة شديدة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في معارك شمالي غزة قبل يومين.

فجوة كبيرة

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع إنه استقبل في الساعات الـ24 الأخيرة 28 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك قطاع غزة 6 منهم بحالة حرجة.

وبحسب المستشفى، ما يزال يرقد للعلاج في المستشفى 44 جنديا وضابطا أصيبوا في معارك غزة من بينهم 9 حالتهم خطرة، وأكد المستشفى أنه قدم العلاج لـ2034 جنديا وضابطا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم وهو 1600 وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب، والتي بلغت حوالي 4591.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أن عدد الجنود الجرحى يصل لنحو 5 آلاف جندي.

إعلان القسام

ويوم أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة حصلت عليها الجزيرة، أن مقاتلي القسام دمروا بشكل كلي أو جزئي 180 آلية للاحتلال خلال 10 أيام.

كما أكدت كتائب القسام مقتل 40 جنديا إسرائيليا في جباليا وشرق خان يونس، واستهداف 44 آلية خلال يومين، ونشرت صورا لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا يظهر مروحيات الاحتلال وهي تنقل مصابين من الجنود بعد قصف موقع صوفا العسكري واشتعال النيران بداخله.

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