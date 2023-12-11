56 عاماً على تأسيس الجبهة الشعبية.. النكسة تلد مقاومة جديدة

يرتبط تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تموز/ يوليو 1967 بـ "إقليم فلسطين " في حركة القوميين العرب ، الذي كان قد بدأ، منذ مطلع الستينيات، يشجع أعضاءه على الالتحاق بالكليات الحربية في كل من مصر وسوريا والعراق.

وفي نهاية سنة 1964، انطلق النشاط العسكري لـ "إقليم فلسطين" وسقط أول الشهداء، وهو خالد أبو عيشة ، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964. ثم صار "إقليم فلسطين" ينفّذ عملياته العسكرية عبر مجموعات "أبطال العودة "، التي ضمت مناضلين من حركة القوميين العرب ومن جيش التحرير الفلسطيني ، أو عبر التنظيم الفدائي الذي شكّله الإقليم باسم "شباب الثأر ". بيد أن تلك العمليات ظلت محدودة ولا يُعلن عنها غالباً، وذلك تجنباً لتوريط مصر وسوريا في حرب مع إسرائيل ليستا مستعدتين لها، وهو ما عبّر عنه شعار "فوق الصفر وتحت التوريط".









شهيد الجبهة الأول "خالد أبو عيشة"



التأسيس

في أعقاب حرب حزيران / يونيو 1967، اتخذت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب قراراً بأن يشق "إقليم فلسطين" طريقه في الكفاح المسلح، فشرع، منذ مطلع آب/ أغسطس، في القيام بعمليات عسكرية في قطاع غزة في إطار "طلائع المقاومة الشعبية "، كما تمّ إنشاء خمس قيادات عسكرية محلية في الضفة الغربية مرتبطة بقيادة ميدانية في رام الله على رأسها مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى).









أبو علي مصطفى

في 11 كانون الأول/ ديسمبر، أُعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باندماج ثلاث منظمات فدائية، هي: " شباب الثأر"، و" أبطال العودة"، و"جبهة التحرير الفلسطينية "، التي تأسست، في سنة 1964، بقيادة الضابط الفلسطيني السابق في الجيش السوري أحمد جبريل .

في بيانها التأسيسي، أكدت الجبهة الشعبية أن هزيمة الجيوش العربية في حزيران مثّلت "بداية مرحلة جديدة من العمل الثوري تباشر فيه الجماهير دورها القيادي والمسؤول في مقارعة الإمبريالية والصهيونية بسلاح العنف الثوري.









نكسة حزيران

شيئاً فشيئاً، صارت الجبهة الشعبية تنحو منحى يسارياً واضحاً، وتضفي طابعاً اجتماعياً على النضال الوطني. وتكرّس انعطافها اليساري هذا لدى انعقاد مؤتمرها الأول، في آب/ أغسطس 1968، الذي أعلنت فيه انحيازها الواضح إلى "إيديولوجية البروليتاريا".

وفي المؤتمر الثاني الذي عقدته في شباط/ فبراير 1969، تبنت الجبهة الشعبية، استناداً إلى كتابات ماو تسي تونغ والجنرال الفيتنامي فو نجوين جياب ، "صيغة" من صيغ "الماركسية الآسيوية" التي تركّز على أولوية الكفاح المسلح على النضال السياسي، وحددت أعداء الثورة الفلسطينية "في إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية والإمبريالية العالمية والرجعية العربية"، وأكدت ترابط النضال الفلسطيني مع النضال التحرري العربي، ودعت إلى تحالف الثورة الفلسطينية مع حركة التحرر الوطني في فيتنام ، ومع الوضع الثوري في كوبا وكوريا الشمالية ، ومع جميع حركات التحرر المناهضة للإمبريالية.









كما اعتبرت نفسها "فصيلة طليعية متقدمة للطبقة العاملة الفلسطينية، ولعموم الكادحين الفلسطينيين، تناضل مع الفصائل اليسارية والديمقراطية الفلسطينية الأُخرى، لبناء حزب الطبقة العاملة، لتأدية دوره التاريخي في تحرير الجماهير الفلسطينية من الاستعباد القومي والطبقي".

ومن جهة أُخرى، حددت الجبهة الشعبية الهدف الاستراتيجي للنضال الفلسطيني في "تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني الاستعماري، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ".



تطوّر مواقف الجبهة الشعبية السياسية والكفاحية

سعت الجبهة الشعبية، بعد هزيمة حزيران 1967، إلى بناء قواعد ارتكازية لممارسة الكفاح المسلح داخل الضفة الغربية، وساهمت من خلال مجموعاتها المسلحة، بقيادة محمد الأسود (غيفارا غزة)، في تحويل قطاع غزة إلى ساحة مواجهة يومية مع القوات الإسرائيلية، وذلك حتى أواخر سنة 1971 تقريباً. واعتباراً من 23 تموز/ يوليو 1968، بدأ "فرع العمليات الخارجية" التابع لها، برئاسة وديع حداد، سلسلة عملياته، خلف شعار "وراء العدو في كل مكان"، إذ قامت مجموعة مسلحة تابعة له باختطاف طائرة لـ"شركة طيران العال الإسرائيلية " كانت تقوم برحلة ما بين مطارَي روما واللد وأجبرتها على الهبوط في مطار العاصمة الجزائرية.









كما راح هذا الفرع يوجّه ضربات عسكرية للمصالح "الإمبريالية"، كعملية تفجير خط أنابيب النفط المار بـمرتفعات الجولان ، وعملية ضرب ناقلة النفط "الكورال سي" وغيرها من العمليات.



نقلت الجبهة الشعبية الجسم الرئيس من مقاتليها إلى لبنان ، أكدت أن هدف المقاومة في لبنان ينحصر في ضمان "التواجد وحرية ممارسة كافة أشكال القتال ضد العدو الإسرائيلي". واستطاع وديع حداد أن يدير شبكة تحالفات بين "فرع العمليات الخارجية" وبين العديد من الحركات الراديكالية مثل: "الجيش الأحمر الياباني "، مجموعة بادر ماينهوف" الألمانية، و"الألوية الحمراء" الإيطالية.









وديع حداد

وفي أواخر أيار/ مايو 1972، قام مقاتلو هذا الفرع، بالتعاون مع وحدة من "الجيش الأحمر الياباني"، بالهجوم على مطار اللد الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكانت الجبهة الشعبية قد اتخذت في دورة اجتماع لجنتها المركزية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، وفقاً لما ذكر جورج حبش في بيان أدلى به في بيروت في 14 آذار/ مارس 1972، قراراً بإيقاف عمليات خطف الطائرات، إلاّ إن إصرار وديع حداد على مواصلتها، وقيامه بتدبير عملية خطف طائرة فرنسية واقتيادها إلى مطار "عنتيبي " في أوغندا ، في حزيران/ يونيو 1976، دفع قيادتها إلى فصله من عضويتها ومعه كل أعضاء الفرع.









عملية مطار اللد الإسرائيلي، التي نفذها عناصر من الجيش الأحمر الياباني وأودت بحياة 26 شخصا



وكانت الجبهة الشعبية قد عارضت، بعد حرب عام 1973 ، مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في جهود التسوية، التي تهدف، كما ارتأت، إلى تصفية ظاهرة الكفاح المسلح وإقامة دولة فلسطينية لن تكون "دولة وطنية" ولن تشكل قاعدة لمواصلة النضال.

وعقب انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثانية عشرة في حزيران/ يونيو 1974 وتبنيها البرنامج المرحلي (برنامج النقاط العشر )، قامت الجبهة الشعبية، في 26 أيلول/ سبتمبر 1974 بسحب ممثلها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ثم شاركت، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1974، مع ثلاث منظمات فدائية أُخرى في تأسيس "جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية " التي وقفت ضد البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير.



لدى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، في أواسط نيسان/أبريل 1975، انخرطت الجبهة الشعبية في هذه الحرب، مع فصائل منظمة التحرير الأُخرى وإلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية . وعندما قام الرئيس أنور السادات بزيارة القدس في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، حمّلت الجبهة الشعبية جميع أطراف "التسوية السياسية"، بما فيها قيادة منظمة التحرير، مسؤولية "بادرة السادات الخيانية"، ثم أدانت في أيلول/ سبتمبر 1978، في إطار إجماع وطني فلسطيني، "اتفاقيات كامب ديفيد" ومشروع الحكم الذاتي.

بدأ انعطاف الجبهة الشعبية نحو تبني نهج المرحلية خلال انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني الرابعة عشرة في دمشق ما بين 15 و 22 كانون الثاني/ يناير 1979، التي تبنت "البرنامج السياسي والتنظيمي للوحدة الوطنية"، وهو البرنامج الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في "إقامة الدولة الديمقراطية على كامل ترابه الوطني" وحقه "في العودة وتقرير مصيره على أرضه دون تدخل خارجي وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني دون قيد أو شرط".

تكرس هذا الانعطاف خلال انعقاد المؤتمر الرابع للجبهة الشعبية، في نيسان/ أبريل 1981، الذي أشار في بيانه إلى أنه خلال النضال "قد تتحرر أجزاء من فلسطين تسيطر عليها الثورة، ومن الطبيعي أن تقيم عليها سلطتها ودولتها"، وذلك بعد أن انتقد مواقف الجبهة السابقة من الاتحاد السوفييتي وشدّد على ضرورة التحالف معه "بما يوفر الترابط بين الثورة الوطنية الفلسطينية والثورة العالمية"، كما أكد عزم الجبهة على بناء "أعمق وأمتن العلاقات مع الأحزاب الشيوعية العربية".



بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، نقلت الجبهة الشعبية مركز قيادتها إلى دمشق. كما صارت تولي اهتماماً متزايداً لتعزيز حضورها داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، من خلال التركيز على تطوير المنظمات الجماهيرية للشباب والعمال والطلاب والنساء. وبعد وقوع الانشقاق داخل حركة "فتح"، وقيام ياسر عرفات بزيارة القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 1983، شاركت الجبهة الشعبية، في آذار/ مارس 1984، في تشكيل "التحالف الديمقراطي "، الذي جمعها مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية. ثم عادت وشاركت، بعد توقيع "اتفاق العمل الفلسطيني - الأردني المشترك " بين ياسر عرفات والملك حسين (شباط/ فبراير 1985)، مع خمسة فصائل فلسطينية أُخرى في تشكيل "جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني " في آذار/ مارس 1985، بصفتها "إطاراً مؤقتاً يعمل لاستعادة منظمة التحرير إلى خطها الوطني".

بعد اندلاع الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 1987، انخرطت الجبهة الشعبية في فاعلياتها النضالية، كما كانت طرفاً في "القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة ". وخلال دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة، التي عُقدت في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، رحبت بوثيقة "إعلان الاستقلال" التي تضمنت إعلان الدولة الفلسطينية على أساس قرار الجمعية العامة رقم 181 (1947)، لكنها تحفظت على بيان المجلس الذي تضمن الموافقة على قرارَي مجلس الأمن رقم 242 و338 . وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1991، كانت واحدة من فصائل فلسطينية عشرة (من ضمنها أيضاً حركتا "حماس " و"الجهاد " الإسلاميتان)، التي أصدرت بياناً يعارض مبدأ المشاركة الفلسطينية في مؤتمر مدريد للسلام، ثم أدانت، في إطار الفصائل الفلسطينية العشرة، "اتفاقيّة أوسلو " في أيلول/ سبتمبر 1993. واستمرت الجبهة الشعبية حتى اليوم في سياستها الرامية إلى مناهضة نهج قيادة منظمة التحرير الذي أفضى إلى هذه الاتفاقية، مع تأكيدها أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأية مخططات تعمل على إيجاد بدائل لها.

وكان المؤتمر السادس للجبهة، الذي عُقد في تموز/يوليو 2000، قد انتخب مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى) أميناً عاماً للجنة المركزية، خلفاً للدكتور جورج حبش، الذي قرر التخلي عن موقعه هذا بعد أن شغله منذ تأسيس الجبهة. وفي 27 آب/ أغسطس 2001، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدبير عملية اغتيال مصطفى الزبري في مكتبه بمدينة البيرة ، بعد عودته مع عدد كبير من أعضاء الجبهة وكوادرها للاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بعد أسابيع قليلة، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، انتخبت اللجنة المركزية للجبهة أحمد سعدات أميناً عاماً جديداً للجبهة. غير أنه سرعان ما قامت أجهزة السلطة الفلسطينية باعتقاله في أواسط كانون الثاني/ يناير 2002، بعد قيام الجناح العسكري للجبهة المعروف باسم "كتائب أبو علي مصطفى "، باغتيال الوزير الإسرائيلي المتطرف رحبعام زائيفي في 17 تشرين الأول.









أحمد سعدات

اعتقل سعدات في مقر ياسر عرفات أولاً، ثم في معتقل أريحا تحت حراسة أميركية – بريطانية. وفي آذار/ مارس 2006، قامت القوات الإسرائيلية باقتحام سجن أريحا، واختطفت سعدات، ومجموعة من السجناء الفلسطينيين، ليتم اعتقالهم في سجن عوفر.



وعلى الرغم من تأثر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتراجع العام الذي صار يشهده نفوذ القوى المعبّرة عن اليسار الفلسطيني، منذ تسعينيات القرن العشرين، نتيجة عوامل موضوعية وذاتية عدة، وتكرّس الاستقطاب الثنائي بين حركتَي "فتح" و"حماس"، فإنها لا تزال تمثّل القوة الأكثر حضوراً في صفوف هذا اليسار. -الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية

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