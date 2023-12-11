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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

12/11/2023 4:37:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان،إن الاقتحامات تمت بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي ،موضحة أن قوات الاحتلال سمحت لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأوضحت أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعيق وصول المواطنين والمصلين إلى المسجد.-(بترا )

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