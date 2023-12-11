عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان،إن الاقتحامات تمت بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي ،موضحة أن قوات الاحتلال سمحت لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأوضحت أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعيق وصول المواطنين والمصلين إلى المسجد.-(بترا )
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