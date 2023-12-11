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طالبان من اليرموك يفوزان بمنحة السفير الصيني الدراسية للعام 2023

12/11/2023 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فازت كل من الطالبة بيلسان البطاينة من كلية الطب والطالب حازم الصمادي من كلية الصيدلة في جامعة اليرموك، بمنحة السفير الصيني الدراسية لخريجي الثانوية العامة للعام 2023.
وقال السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، في حفل تسليم المنحة، إن فكرة إطلاق هذه المنحة، تأتي من الاهتمام المشترك للجانبين الصيني والأردني بالتعليم، وتنمية الشباب، كما وأنها تهدف إلى الاستثمار في صداقة البلدين ومستقبلهما المشترك.
ولفت تشوان دونع إلى ما قاله العالم التربوي الصيني الشهير ليانغ تشياوتشاو ، وهي "إذا كان الشباب قويًا، يكون الوطن قويًا، و إذا كان الشباب غنيا يكون الوطن أغنى، و إذا كان الشباب مستقلاً يكون الوطن مستقلاً، و إذا كان الشباب حرًا، يكون الوطن حرًا".
وأشار تشوان دونغ في ذات السياق، إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن على الشباب تحمل المسؤولية، ولعب دور في تشكيل مستقبل الأردن، وأن نجاحهم يعتمد على إكسابهم القدرة من خلال التعليم.
وتابع: نحن نعيش في عصر مليء بالتحديات والتغييرات، كما نعيش في عصر مليء بالأمل، عصر تواجه الصين والأردن فيه مهمة مشتركة، ألا وهي تحقيق التنمية والنهضة الوطنية، وفي الوقت نفسه، تسلك كل من الصين والأردن مسار جديد نحو القرن الجديد، مسار يتمتع فيه الشباب بالإبداع الذي لا حدود له، داعيا الطلبة الحاصلين على المنحة لأن يكونوا جسرًا لتعزيز الصداقة بين الصين والأردن.
من جهتهم، عبر الطالبان البطاينة والصمادي عن شكرهما للسفارة الصينية لحصولهما على هذه المنحة، مؤكدين أنها تدعم فرص الشباب في الحصول على التعليم، كما وتلعب دورها الهام في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين الأردني والصيني.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها السفارة الصينية في عمّان هذه المنحة، والتي اعلنت عنها عبر منصاتها الرقمية المعتمدة.

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