الزهراني وكيلا بجامعة نجران - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/11/2023 4:33:58 AM
(MENAFN
- Al Watan) أصدر رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، قرارًا بتعيين الدكتورة غيداء بنت علي الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي للدراسات العليا.
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