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الزهراني وكيلا بجامعة نجران - جريدة الوطن السعودية

12/11/2023 4:33:58 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدر رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، قرارًا بتعيين الدكتورة غيداء بنت علي الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي للدراسات العليا.

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