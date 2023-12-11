GIG، وaqua Gulf، وmabanee من بين الفائزين بجوائز WORLD BRANDING AWARDS في 2023-2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESSWIRE) --كرمت الدورة السابعة عشرة من حفل World Branding Awards نجاح وإنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم كفائزين وطنيين وإقليميين وعالميين. شهدت جوائز العلامات التجارية العالمية 2023-2024 ترشيح أكثر من 1500 علامة تجارية من أكثر من 40 دولة للفوز بجائزة "أفضل علامة تجارية في العام". من بين هؤلاء، تم الإعلان عن أقل من 200 فائز.

أقيم حفل توزيع الجوائز المرموق في مقر الجوائز، قصر كنسينغتون، بالمملكة المتحدة. وقد رحب بأكثر من 100 ضيف في كل أنحاء العالم واستضافه مقدم البرامج التلفزيوني الشهير، David Croft.

ومن بين الفائزين العالميين الذين أثبتوا التميز كعلامة تجارية لا يشق لها غبار في صناعتها Yakult (اليابان)، وCoCo (تايوان)، وLURPAK (الدنمارك)، وMarriott International (الولايات المتحدة الأمريكية)، وThe Body Shop (المملكة المتحدة).

ومن بين الفائزين من الكويت Aqua Gulf، وGIG، وشركة Mabanee، وRIVA. ومن بين الفائزين الآخرين على المستوى الوطني Munchy 's (ماليزيا)، وPertamina (إندونيسيا)، وMacao Imperial Tea (الفلبين)، وM-150 (تايلاند)، وAirland (هونغ كونغ)، وSafaricom (كينيا)، وNando' s (جنوب أفريقيا)، وDamas Jewellery (الإمارات العربية المتحدة)، وBoots (المملكة المتحدة)، وVISTRA (تايلاند)، على سبيل المثال لا الحصر.

تم اختيار 14 علامة تجارية فقط للحصول على جائزة المستوى الإقليمي هذا العام، بما في ذلك Nippon Rent-A-Car (اليابان)، وGIG (الكويت)، وMR (ماليزيا)، وM-150 (تايلاند)، وHECOM (هونغ كونغ)، وVITADAY (تايلاند). تم التصويت على هذه العلامات التجارية بصفتها مفضلة للمستهلكين في 4 بلدان أو أكثر في 3 مناطق أو أكثر في منطقة جغرافية محددة.

قال السيد Richard Rowles، رئيس المنتدى العالمي للعلامات التجارية "هذا احتفال بالجهود المستمرة التي تعتبر حيوية لبناء علامات تجارية متميزة. للبقاء على اتصال بالعملاء كعلامة تجارية، يجب على العلامات التجارية بناء صورة يتردد صداها وتستمر. هذا لا يعني فقط بناء ثقافة ومجتمع حول العلامة التجارية من خلال التسويق، ولكن أيضًا ضمان استمرار كل الأجيال في العثور على العلامة التجارية المثيرة للاهتمام".

شارك أكثر من 150 ألف مستهلك في عملية الترشيح على مستوى العالم هذا العام. في المتوسط، لا يوجد سوى 5 علامات تجارية فائزة في كل بلد، مما يثبت أن الفوز بجائزة العلامة التجارية العالمية هو إنجاز رائع.

لمزيد من المعلومات والقائمة الكاملة للفائزين، تفضل بزيارة .

حول جوائز العلامة التجارية العالمية

World Branding Awards هي الجوائز الرائدة لمنتدى World Branding Awards، وهي منظمة غير ربحية مسجلة. تعترف الجوائز بإنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم.

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