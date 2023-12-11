شركة Newmont تعلن عن نتائج العطاء المبكر الناجح لعروض التبادل وطلبات الموافقة

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Newmont Corporation (Newmont أو الشركة) اليوم، في ما يخص العروض المعلن عنها مسبقًا للتبادل (يٌشار إلى كل منها باسم "عرض التبادل" ويُشار إليها معًا باسم "عروض التبادل") لكل الأوراق المالية القائمة ("أوراق Newcrest المالية القائمة") الصادرة عن شركة Newcrest Finance Pty Limited، وهي فرع مملوك بالكامل لشركة Newmont ("شركة Newcrest Finance"، ويُشار إليها مع شركة Newmont باسم "جهتي الإصدار" مقابل (1) مبلغ تراكمي أساسي يصل إلى 1.65 مليار دولار من الأوراق المالية الجديدة المقرر إصدارها من جانب جهتي الإصدار ("أوراق Newmont المالية الجديدة") و(2) النقد، وطلبات الموافقة ذات الصلة (يُشار إلى كل منها باسم "طلب الموافقة" ويُشار إليها معًا باسم "طلبات الموافقة") لتبني تعديلات معينة مقترحة لكل من عقود الاستخدام التي تحكم أوراق Newcrest المالية القائمة ("تعديلات عقود استخدام Newcrest القائمة")، أن جهتي الإصدار قد تلقتا عطاءات في ما يخص المبالغ الأساسية التراكمية لأوراق Newcrest المالية القائمة المذكورة أدناه، والتي تمثل الموافقات الأساسية المطلوبة لتبني تعديلات عقود استخدام Newcrest القائمة في ما يخص كل من الفئات الثلاث القائمة لأوراق Newcrest المالية القائمة التي تخضع لعروض التبادل وطلبات الموافقة. تنوي شركة Newcrest Finance أن تدخل في عقود استخدام تكميلية مع الوصي بخصوص أوراق Newcrest المالية القائمة لتطبيق تعديلات عقود استخدام Newcrest القائمة في تاريخ تسوية عروض التبادل وطلبات الموافقة أو قبله. حتى الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي يوم 8 ديسمبر 2023 ("تاريخ العطاء المبكر")، تم تقديم عطاء صالح للمبالغ الأساسية التالية من كل فئة من أوراق Newcrest المالية القائمة ولم يتم سحبه بشكل صالح (وتم تقديم الموافقات على ذلك بشكل صالح ولم يتم إلغاؤها بشكل صالح):

عنوان الفئة/رقم أوراق Newcrest المالية القائمة لدى لجنة الإجراءات الموحدة للتعرف على السندات المالية المبلغ

التراكمي

الرئيسي

القائم أوراق Newcrest المالية القائمة في العطاء

حتى

التاريخ النهائي للسحب المبلغ

الرئيسي النسبة المئوية أوراق 3.250% المالية المستحقة في 2030 / 65120FAD6 وQ66511AE8 650.0 مليون دولار 622,081,000 دولار 95.7% أوراق 5.75% المالية المستحقة في 2041 / 65120FAB0 وQ66511AB4 500.0 مليون دولار 459,710,000 دولار 91.9% أوراق 4.200% المالية المستحقة في 2050 / 65120FAE4 وQ66511AF5 500.0 مليون دولار 483,896,000 دولار 96.8%

انتهت صلاحية حقوق السحب لعروض التبادل وطلبات الموافقة بحلول تاريخ العطاء المبكر.

المالكون الذين تقدموا بعطاءات بشكل صالح (ولم يسحبوها بشكل صالح) لأوراق Newcrest المالية القائمة الخاصة بهم في تاريخ العطاء المبكر أو قبله سيتأهلون ليتلقوا مبلغ 1,000 دولار أساسيًا من الفئة المقابلة لأوراق Newmont المالية الجديدة و1.00 دولار نقدًا، وهو ما يتضمن قسط عطاء مبكر بمبلغ 50 دولارًا أساسي من الفئة المقابلة لأوراق Newmont المالية الجديدة و1.00 دولار نقدًا (يُشار إليهما معًا باسم "قسط العطاء المبكر")، عن كل مبلغ 1,000 دولار أساسي من أوراق Newcrest المالية القائمة المقبولة للتبادل في تاريخ التسوية. المالكون الذين يقدمون عطاء صالحًا لأوراق Newcrest المالية القائمة لديهم بعد تاريخ العطاء المبكر ولكن قبل تاريخ انتهاء الصلاحية (حسب تعريفه الوارد أدناه)، لن يتأهلوا لتلقي قسط العطاء المبكر الساري، وبذلك سيتأهلون فقط لتلقي مبلغ 950 دولارًا الأساسي للفئة المقابلة من أوراق Newmont المالية الجديدة عن كل مبلغ 1,000 دولار أساسي من أوراق Newcrest المالية القائمة المقبولة للتبادل في تاريخ التسوية.

يجري تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة بموجب الشروط ووفق الأحكام الواردة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة بتاريخ 27 نوفمبر 2023 ("مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة"). تظل شروط عروض التبادل وطلبات الموافقة كما وردت في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة.

ستنتهي صلاحية عروض التبادل وطلبات الموافقة الساعة 05:00 مساءً بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي يوم 26 ديسمبر 2023 ما لم يتم تمديدها ("تاريخ انتهاء الصلاحية"). من المتوقع أن يقع تاريخ التسوية بعد تاريخ انتهاء الصلاحي فورًا ومن المتوقع أن يوافق حاليًا يوم 8 ديسمبر 2023 أو نحوه.

لقد تم توزيع المستندات المتعلقة بعروض التبادل وطلبات الموافقة وسيقتصر توزيعها على المالكين المؤهلين لأوراق Newcrest المالية القائمة الذين يستكملون ويقدمون نموذج تأهل يؤكد أنهم إما (أ) "مشترٍ مؤسسي مؤهل" حسب تعريف ذلك المصطلح في القاعدة 144A في قانون السندات المالية لعام 1933 حسب تعديله ("قانون السندات المالية") أو (ب) شخص يقيم خارج "الولايات المتحدة" وهو (1) ليس "مواطنًا في الولايات المتحدة" حسب التعريف الوارد لهذين المصطلحين في القاعدة 902 بموجب قانون السندات المالية و(2) "ليس عطاء مؤهلاً في الولايات المتحدة" (حسب التعريف الوارد في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة). الشروط والأحكام الكاملة لعروض التبادل وطلبات الموافقة مذكورة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة، والتي يمكن الحصول على نسخة منها عن طريق التواصل مع شركة D.F. King & Co., Inc.، وهي وكيل التبادل ووكيل المعلومات ذو الصلة بعروض التبادل وطلبات الموافقة على الرقم (800) 713-9960 (مجاني) أو (212) 269-5550 (البنوك والوسطاء). يتوفر نموذج التأهل على العنوان أو عن طريق مراسلة شركة D.F. King & Co., Inc. عبر البريد الإلكتروني ... .

لا تمثل هذه النشرة الصحفية عرض بيع أو شراء، أو طلبًا لعرض بيع أو شراء، أو طلبًا لعطاءات أو موافقات في ما يخص أي سند مالي. لن يتم إجراء عرض أو طلب أو شراء أو بيع في أي سلطة قضائية حيث قد يكون هذا العرض أو الطلب أو الشراء أو البيع غير قانوني. لا يتم تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة إلا وفق مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة ويقتصر ذلك على الأشخاص والسلطات القضائية التي يسمح بها القانون الساري.

لم يتم تسجيل أوراق Newmont المالية الجديدة بموجب قانون السندات المالية أو أي قوانين للسندات المالية في الدولة أو خارجها. لهذا، لا يجوز تقديم أوراق Newmont المالية الجديدة أو بيعها من دون تسجيل أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل الواردة في قانون السندات المالية وأي قوانين سندات مالية سارية في الدولة أو خارجها. إذا اكتملت عروض التبادل، فستدخل Newmont في اتفاقية لحقوق التسجيل، حيث ستوافق بموجبها على بذل جهود معقولة تجاريًا لتقديم بيان تسجيل عرض تبادل للسماح بتبادل أوراق Newmont المالية الجديدة من كل فئة مقابل المبلغ الرئيسي نفسه لأوراق التبادل المالية من الفئة نفسها المسجلة بموجب قانون السندات المالية أو تسجيل إعادة بيع أوراق Newmont المالية الجديدة في ظروف معينة.

نبذة عن شركة Newmont

شركة Newmont رائدة عالميًا في مجال الذهب وتنتج النحاس والزنك والرصاص والفضة. إن محفظة أصول الشركة وآفاقها ومواهبها العالمية الطراز راسخة في مناطق التعدين المفضلة في أفريقيا، وأستراليا، وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، وأمريكا الشمالية، وبابوا غينيا الجديدة. شركة Newmont هي منتج الذهب الوحيد المدرج في مؤشر S&P 500 وتلقى تقديرًا واسعًا لممارساتها المبدئية البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة. تُعد الشركة رائدة في المجال من حيث خلق القيمة، وتتلقى الدعم من المعايير القوية للسلامة والتنفيذ الفائق والخبرة الفنية. تأسست Newmont في عام 1921 وقد تم طرحها لتداول الجمهور منذ عام 1925.

تصريح تنبيهي يتعلق بالتصريحات الاستشرافية

تحتوي هذه النشرة الإخبارية على "تصريحات استشرافية" تستهدف الخضوع للمرفأ الآمن الذي تأسس بموجب هذه الأقسام وغيرها من القوانين السارية و"المعلومات الاستشرافية" وفق المعنى الوارد في قوانين السندات المالية الأسترالية. عندما يتناول التصريح الاستشرافي توقعًا أو اعتقادًا صريحًا أو ضمنيًا في ما يتعلق بأحداث أو نتائج مستقبلية، يجري التعبير عن هذا التوقع أو الاعتقاد بحسن نية ومن المعتقد أن له أساسًا منطقيًا. إلا أن هذه التصريحات تخضع لمخاطر وجوانب عدم يقين وعوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية الصريحة أو المتوقعة أو الضمنية في التصريحات الاستشرافية. غالبًا ما تتناول التصريحات الاستشرافية المتوقع بخصوص أعمالنا المستقبلية وأدائنا المالي وحالتنا المالية، وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "سوف" أو "قد" أو "تقدير" أو "توقع" أو "يعتقد" أو "بانتظار" أو "محتمل". قد تشمل التصريحات الاستشرافية في هذه النشرة الإخبارية، من دون حصر، التصريحات المتعلقة بالاستكمال المتوقع لعروض التبادل وطلبات الموافقة والدخول في أي اتفاقيات تتعلق بذلك، بما في ذلك اتفاقية حقوق التسجيل، إلى جانب تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ التسوية في عروض التبادل وطلبات الموافقة. تستند التقديرات أو التوقعات للأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معينة، وقد يتبين أنها غير صحيحة. تشمل مثل هذه الافتراضات ما يلي دون حصر: (1) عدم حدوث تغيير كبير في الظروف الجغرافية الفنية والخاصة بعلم المعادن وعلم الماء وغير من الظروف المادية و(2) السماح بالعمليات والمشاريع وتطويرها وتشغيلها والتوسع فيها بما يتسق مع التوقعات الحالية وخطط المناجم و(3) اتساق التطورات السياسية في أي سلطة قضائية حيث تعمل Newmont مع توقعاتها الحالية؛ و(4) افتراضات معينة لسعر التبادل؛ و(5) افتراضات سعرية معينة للذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ و(6) أسعار المستلزمات الرئيسية؛ و(7) دقة الاحتياطي الحالي من المعادن وتقديرات المواد المعدنية؛ و(8) افتراضات التخطيط الأخرى و(9) تحقيق شروط الإغلاق المعتادة في الوقت المناسب لعروض التبادل وطلبات الموافقة. للاطلاع على نقاش تفصيلي أكثر حول هذه المخاطر، انظر تقرير Newmont السنوي على النموذج 10-K عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم 23 فبراير 2023، وفق التحديث بالتقرير الحالي على النموذج 8-K الذي تم تقديمه إلى الهيئة يوم 20 يوليو 2023، إلى جانب مواد Newmont الأخرى لدى الهيئة تحت عنوان "عوامل الخطر" والعوامل الأخرى المحددة في تقارير Newmont التي تم تقديمها إلى الهيئة والمتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة أو . لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار تعديلات معلنة لأي "تصريح استشرافي"، بما في ذلك، دون حصر، النظرة المستقبلية، بحيث يعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذه النشرة الإخبارية أو يعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون لازمًا بموجب القوانين السارية للسندات المالية. ينبغي على المستثمرين ألا يفترضوا أن أي عدم تحديث "لتصريح استشرافي" صادر سابقًا يمثل إعادة تأكيد لذلك التصريح. يأتي الاستمرار في الاعتماد على "التصريحات الاستشرافية" على مسؤولية المستثمرين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.