شركة Newmont تعلن عن نتائج العطاء المبكر الناجح لعروض التبادل وطلبات الموافقة

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Newmont Corporation (Newmont أو الشركة) اليوم، في ما يخص العروض المعلن عنها مسبقًا للتبادل (يٌشار إلى كل منها باسم "عرض التبادل" ويُشار إليها معًا باسم "عروض التبادل") لكل الأوراق المالية القائمة ("أوراق Newcrest المالية القائمة") الصادرة عن شركة Newcrest Finance Pty Limited، وهي فرع مملوك بالكامل لشركة Newmont ("شركة Newcrest Finance"، ويُشار إليها مع شركة Newmont باسم "جهتي الإصدار" مقابل (1) مبلغ تراكمي أساسي يصل إلى 1.65 مليار دولار من الأوراق المالية الجديدة المقرر إصدارها من جانب جهتي الإصدار ("أوراق Newmont المالية الجديدة") و(2) النقد، وطلبات الموافقة ذات الصلة (يُشار إلى كل منها باسم "طلب الموافقة" ويُشار إليها معًا باسم "طلبات الموافقة") لتبني تعديلات معينة مقترحة لكل من عقود الاستخدام التي تحكم أوراق Newcrest المالية القائمة ("تعديلات عقود استخدام Newcrest القائمة")، أن جهتي الإصدار قد تلقتا عطاءات في ما يخص المبالغ الأساسية التراكمية لأوراق Newcrest المالية القائمة المذكورة أدناه، والتي تمثل الموافقات الأساسية المطلوبة لتبني تعديلات عقود استخدام Newcrest القائمة في ما يخص كل من الفئات الثلاث القائمة لأوراق Newcrest المالية القائمة التي تخضع لعروض التبادل وطلبات الموافقة. تنوي شركة Newcrest Finance أن تدخل في عقود استخدام تكميلية مع الوصي بخصوص أوراق Newcrest المالية القائمة لتطبيق تعديلات عقود استخدام Newcrest القائمة في تاريخ تسوية عروض التبادل وطلبات الموافقة أو قبله. حتى الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي يوم 8 ديسمبر 2023 ("تاريخ العطاء المبكر")، تم تقديم عطاء صالح للمبالغ الأساسية التالية من كل فئة من أوراق Newcrest المالية القائمة ولم يتم سحبه بشكل صالح (وتم تقديم الموافقات على ذلك بشكل صالح ولم يتم إلغاؤها بشكل صالح):

عنوان الفئة/رقم أوراق Newcrest المالية القائمة لدى لجنة الإجراءات الموحدة للتعرف على السندات المالية المبلغ

التراكمي

الرئيسي

القائم أوراق Newcrest المالية القائمة في العطاء

حتى

التاريخ النهائي للسحب المبلغ

الرئيسي النسبة المئوية أوراق 3.250% المالية المستحقة في 2030 / 65120FAD6 وQ66511AE8 650.0 مليون دولار 622,081,000 دولار 95.7% أوراق 5.75% المالية المستحقة في 2041 / 65120FAB0 وQ66511AB4 500.0 مليون دولار 459,710,000 دولار 91.9% أوراق 4.200% المالية المستحقة في 2050 / 65120FAE4 وQ66511AF5 500.0 مليون دولار 483,896,000 دولار 96.8%

انتهت صلاحية حقوق السحب لعروض التبادل وطلبات الموافقة بحلول تاريخ العطاء المبكر.

المالكون الذين تقدموا بعطاءات بشكل صالح (ولم يسحبوها بشكل صالح) لأوراق Newcrest المالية القائمة الخاصة بهم في تاريخ العطاء المبكر أو قبله سيتأهلون ليتلقوا مبلغ 1,000 دولار أساسيًا من الفئة المقابلة لأوراق Newmont المالية الجديدة و1.00 دولار نقدًا، وهو ما يتضمن قسط عطاء مبكر بمبلغ 50 دولارًا أساسي من الفئة المقابلة لأوراق Newmont المالية الجديدة و1.00 دولار نقدًا (يُشار إليهما معًا باسم "قسط العطاء المبكر")، عن كل مبلغ 1,000 دولار أساسي من أوراق Newcrest المالية القائمة المقبولة للتبادل في تاريخ التسوية. المالكون الذين يقدمون عطاء صالحًا لأوراق Newcrest المالية القائمة لديهم بعد تاريخ العطاء المبكر ولكن قبل تاريخ انتهاء الصلاحية (حسب تعريفه الوارد أدناه)، لن يتأهلوا لتلقي قسط العطاء المبكر الساري، وبذلك سيتأهلون فقط لتلقي مبلغ 950 دولارًا الأساسي للفئة المقابلة من أوراق Newmont المالية الجديدة عن كل مبلغ 1,000 دولار أساسي من أوراق Newcrest المالية القائمة المقبولة للتبادل في تاريخ التسوية.

يجري تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة بموجب الشروط ووفق الأحكام الواردة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة بتاريخ 27 نوفمبر 2023 ("مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة"). تظل شروط عروض التبادل وطلبات الموافقة كما وردت في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة.

ستنتهي صلاحية عروض التبادل وطلبات الموافقة الساعة 05:00 مساءً بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي يوم 26 ديسمبر 2023 ما لم يتم تمديدها ("تاريخ انتهاء الصلاحية"). من المتوقع أن يقع تاريخ التسوية بعد تاريخ انتهاء الصلاحي فورًا ومن المتوقع أن يوافق حاليًا يوم 8 ديسمبر 2023 أو نحوه.

لقد تم توزيع المستندات المتعلقة بعروض التبادل وطلبات الموافقة وسيقتصر توزيعها على المالكين المؤهلين لأوراق Newcrest المالية القائمة الذين يستكملون ويقدمون نموذج تأهل يؤكد أنهم إما (أ) "مشترٍ مؤسسي مؤهل" حسب تعريف ذلك المصطلح في القاعدة 144A في قانون السندات المالية لعام 1933 حسب تعديله ("قانون السندات المالية") أو (ب) شخص يقيم خارج "الولايات المتحدة" وهو (1) ليس "مواطنًا في الولايات المتحدة" حسب التعريف الوارد لهذين المصطلحين في القاعدة 902 بموجب قانون السندات المالية و(2) "ليس عطاء مؤهلاً في الولايات المتحدة" (حسب التعريف الوارد في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة). الشروط والأحكام الكاملة لعروض التبادل وطلبات الموافقة مذكورة في مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة، والتي يمكن الحصول على نسخة منها عن طريق التواصل مع شركة D.F. King & Co., Inc.، وهي وكيل التبادل ووكيل المعلومات ذو الصلة بعروض التبادل وطلبات الموافقة على الرقم (800) 713-9960 (مجاني) أو (212) 269-5550 (البنوك والوسطاء). يتوفر نموذج التأهل على العنوان أو عن طريق مراسلة شركة D.F. King & Co., Inc. عبر البريد الإلكتروني ... .

لا تمثل هذه النشرة الصحفية عرض بيع أو شراء، أو طلبًا لعرض بيع أو شراء، أو طلبًا لعطاءات أو موافقات في ما يخص أي سند مالي. لن يتم إجراء عرض أو طلب أو شراء أو بيع في أي سلطة قضائية حيث قد يكون هذا العرض أو الطلب أو الشراء أو البيع غير قانوني. لا يتم تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة إلا وفق مذكرة العرض وبيان طلب الموافقة ويقتصر ذلك على الأشخاص والسلطات القضائية التي يسمح بها القانون الساري.

لم يتم تسجيل أوراق Newmont المالية الجديدة بموجب قانون السندات المالية أو أي قوانين للسندات المالية في الدولة أو خارجها. لهذا، لا يجوز تقديم أوراق Newmont المالية الجديدة أو بيعها من دون تسجيل أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل الواردة في قانون السندات المالية وأي قوانين سندات مالية سارية في الدولة أو خارجها. إذا اكتملت عروض التبادل، فستدخل Newmont في اتفاقية لحقوق التسجيل، حيث ستوافق بموجبها على بذل جهود معقولة تجاريًا لتقديم بيان تسجيل عرض تبادل للسماح بتبادل أوراق Newmont المالية الجديدة من كل فئة مقابل المبلغ الرئيسي نفسه لأوراق التبادل المالية من الفئة نفسها المسجلة بموجب قانون السندات المالية أو تسجيل إعادة بيع أوراق Newmont المالية الجديدة في ظروف معينة.

نبذة عن شركة Newmont

شركة Newmont رائدة عالميًا في مجال الذهب وتنتج النحاس والزنك والرصاص والفضة. إن محفظة أصول الشركة وآفاقها ومواهبها العالمية الطراز راسخة في مناطق التعدين المفضلة في أفريقيا، وأستراليا، وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، وأمريكا الشمالية، وبابوا غينيا الجديدة. شركة Newmont هي منتج الذهب الوحيد المدرج في مؤشر S&P 500 وتلقى تقديرًا واسعًا لممارساتها المبدئية البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة. تُعد الشركة رائدة في المجال من حيث خلق القيمة، وتتلقى الدعم من المعايير القوية للسلامة والتنفيذ الفائق والخبرة الفنية. تأسست Newmont في عام 1921 وقد تم طرحها لتداول الجمهور منذ عام 1925.

تصريح تنبيهي يتعلق بالتصريحات الاستشرافية

تحتوي هذه النشرة الإخبارية على "تصريحات استشرافية" تستهدف الخضوع للمرفأ الآمن الذي تأسس بموجب هذه الأقسام وغيرها من القوانين السارية و"المعلومات الاستشرافية" وفق المعنى الوارد في قوانين السندات المالية الأسترالية. عندما يتناول التصريح الاستشرافي توقعًا أو اعتقادًا صريحًا أو ضمنيًا في ما يتعلق بأحداث أو نتائج مستقبلية، يجري التعبير عن هذا التوقع أو الاعتقاد بحسن نية ومن المعتقد أن له أساسًا منطقيًا. إلا أن هذه التصريحات تخضع لمخاطر وجوانب عدم يقين وعوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية الصريحة أو المتوقعة أو الضمنية في التصريحات الاستشرافية. غالبًا ما تتناول التصريحات الاستشرافية المتوقع بخصوص أعمالنا المستقبلية وأدائنا المالي وحالتنا المالية، وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "يتوقع" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "سوف" أو "قد" أو "تقدير" أو "توقع" أو "يعتقد" أو "بانتظار" أو "محتمل". قد تشمل التصريحات الاستشرافية في هذه النشرة الإخبارية، من دون حصر، التصريحات المتعلقة بالاستكمال المتوقع لعروض التبادل وطلبات الموافقة والدخول في أي اتفاقيات تتعلق بذلك، بما في ذلك اتفاقية حقوق التسجيل، إلى جانب تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ التسوية في عروض التبادل وطلبات الموافقة. تستند التقديرات أو التوقعات للأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معينة، وقد يتبين أنها غير صحيحة. تشمل مثل هذه الافتراضات ما يلي دون حصر: (1) عدم حدوث تغيير كبير في الظروف الجغرافية الفنية والخاصة بعلم المعادن وعلم الماء وغير من الظروف المادية و(2) السماح بالعمليات والمشاريع وتطويرها وتشغيلها والتوسع فيها بما يتسق مع التوقعات الحالية وخطط المناجم و(3) اتساق التطورات السياسية في أي سلطة قضائية حيث تعمل Newmont مع توقعاتها الحالية؛ و(4) افتراضات معينة لسعر التبادل؛ و(5) افتراضات سعرية معينة للذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ و(6) أسعار المستلزمات الرئيسية؛ و(7) دقة الاحتياطي الحالي من المعادن وتقديرات المواد المعدنية؛ و(8) افتراضات التخطيط الأخرى و(9) تحقيق شروط الإغلاق المعتادة في الوقت المناسب لعروض التبادل وطلبات الموافقة. للاطلاع على نقاش تفصيلي أكثر حول هذه المخاطر، انظر تقرير Newmont السنوي على النموذج 10-K عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم 23 فبراير 2023، وفق التحديث بالتقرير الحالي على النموذج 8-K الذي تم تقديمه إلى الهيئة يوم 20 يوليو 2023، إلى جانب مواد Newmont الأخرى لدى الهيئة تحت عنوان "عوامل الخطر" والعوامل الأخرى المحددة في تقارير Newmont التي تم تقديمها إلى الهيئة والمتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة أو . لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار تعديلات معلنة لأي "تصريح استشرافي"، بما في ذلك، دون حصر، النظرة المستقبلية، بحيث يعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذه النشرة الإخبارية أو يعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون لازمًا بموجب القوانين السارية للسندات المالية. ينبغي على المستثمرين ألا يفترضوا أن أي عدم تحديث "لتصريح استشرافي" صادر سابقًا يمثل إعادة تأكيد لذلك التصريح. يأتي الاستمرار في الاعتماد على "التصريحات الاستشرافية" على مسؤولية المستثمرين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.