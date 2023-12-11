مقاعد الأطفال تحت الأنظار: رود سايفتي يو إيه إي وسايبكس توسعان حملة شرطة دبي الأخيرة

في وقت سابق من شهر نوفمبر من هذا العام، جدّدت شرطة دبي حملتها التوعوية لتثقيف الوالدين حول التزاماتهم القانونية بربط حزام الأمان لأطفالهم. وكانت قد أعلنت عن وفاة طفلين في الإمارة هذا العام، وإصابة 45 آخرين بجروح خطيرة، في 47 حادث مروري.

يقول توماس إيدلمان، المدير العام في "رود سافتي يو إيه إي": " لقد أجرت 'رود سايفتي يو إيه إي' ثلاث دفعات من الأبحاث في فبراير 2017 (قبل تطبيق قانون حزام الأمان الشامل)، و2018 و2021 مع عينات تمثيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تضم أكثر من 1000 مشارك، ولم نشهد تغييرات تذكر على 3 دفعات. فعلى الرغم من أن جميع المشاركين تقريبًا يفهمون القدرات الوقائية لأنظمة تقييد الأطفال (94 بالمائة)، وعلى الرغم من القانون الذي يفرضها، فإن 33 بالمائة من الوالدين لا يمتلكون نظام تقييد لأطفالهم. السبب الرئيس لعدم الملكية هو عدم معرفة النظام الذي يجب شراؤه (26 بالمائة). ونريد معالجة هذا القصور بالاشتراك مع 'سايبكس'".

تلتزم شركة "سايبكس"، شريكة "رود سايفتي يو إيه إي" في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بجعل حياة الوالدين أسهل من خلال مساعدتهم على فهم مقعد السيارة الذي يجب شراؤه لأطفالهم وضمان أن مقاعد الأطفال الحائزة على جوائز متاحة لجميع الآباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي دعم التركيز المتجدد لشرطة دبي وغيرها من الجهات المعنية.

تعد "سايبكس" صاحبة الصوت الأكثر مصداقية في القطاع، فقد حصلت للتو على جائزة اختبار "أداك" (ADAC) الألماني المتطور (10/2023)، مع حصول "كلاود تي أي-سايز + بايز تي" و"سوليوشن تي أي-فيكس" جنبًا إلى جنب مع "سيرونا تي أي-سايز" على أفضل نتيجة في فئة مقاعد الأطفال من الولادة وحتى 4 سنوات.

وقد حققت المنتجات النتائج التالية :

- كلاود تي + بايز تي" * (Cloud T + Base T): " فائز الاختبار" بنتيجة إجمالية "جيد" (1.7) - بما في ذلك درجة أمان استثنائية "جيد جدًا" (1.3).

- "سوليوشن تي أي-فيكس" (Solution T i-Fix): " فائز الاختبار" في الفئة من 4 إلى 12 سنة بتقدير عام "جيد" ((2.0.

- "سيرونا تي أي-سايز + بايز تي" (Sirona T i-Size + Base T): جائزة في الفئة العمرية الممتدة إلى 4 سنوات تقريباً بمجموع "جيد" (2.3)، وأفضل نتيجة في فئة مقاعد الأطفال من الولادة إلى 4 سنوات.

"كلاود تي أي-سايز + بايز تي" (Cloud T + Base T): مع وضعية استلقاء كاملة مريحة عند استخدامها كنظام سفر أو وضع مستلق مع "بايز تي" فإن "كلاود تي أي-سايز" هو الرفيق المثالي للأطفال منذ الولادة وحتى 24 شهرًا تقريبًا. يحافظ مقعد السيارة هذا على راحة طفلك في كل خطوة على الطريق بفضل التهوية الشاملة المبتكرة، ويوفر المرونة التي تحتاجها جميع العائلات.

"سيرونا تي أي-سايز + بايز تي" (Sirona T i-Size + Base T): هو الحل الأمثل منذ الولادة وحتى عمر 4 سنوات. يوفر مقعد السيارة المواجه للخلف حماية فائقة، مما يقلل من خطر إصابة الرأس أو الرقبة ويحسن السلامة بنسبة 50 بالمائة**. مع آلية دوران 360 درجة لسهولة الارتداء والخلع بالإضافة إلى إمكانية تعديل مثالية بيد واحدة، تجمع "سيرونا تي أي-سايز" بين الراحة الفاخرة والوظائف القصوى، مع الحفاظ على راحة طفلك بفضل تهوية الهواء المبتكرة الشاملة.

"سوليوشن تي آي-فيكس" (Solution T i-Fix ) : الحل النهائي حتى يبلغ طفلك 12 عامًا. الارتفاع والعرض قابلان للتعديل، مسند الرأس المائل لمقعد السيارة هذا الحائز على براءة اختراع يحافظ على رأس طفلك ثابتًا في منطقة الأمان، مما يجعله أكثر أمانًا لرأسه بما يصل إلى سبع مرات***، ويضمن أن يكون صغيرك مرتاحاً عندما يغفو. بفضل الحماية المتقدمة من الصدمات الجانبية والتهوية الشاملة للهواء، يعد "سوليوشن تي أي-فيكس" خيار الوالدين الذين لا يريدون شيئًا سوى الأفضل لأطفالهم.

يأتي هذا النجاح الأخير في أعقاب النتيجة البارزة التي حققها طراز "أنوريس تي أي-سايز" ( Anoris T i-Size)، الحائز على جائزة الاختبار من قبل "أداك" في عام 2022 مع تصنيف "جيد جدًا" (1.5). يحتوي طراز "أنوريس تي أي-سايز" على أول وسادة هوائية متكاملة لكامل الجسم في العالم، مما يوفر مستويات أمان أعلى بنسبة 50 بالمائة تقريباً من مقعد الأطفال المتجه للأمام في حالة الاصطدام الأمامي****

"منذ تأسيس 'سايبكس'، كان طموحنا الصادق هو المساهمة في سلامة أطفالنا. والآن نريد دعم جهود شرطة دبي لرفع مستوى الوعي بين أولياء الأمور ومساعدتهم على فهم أي مقعد سيارة للأطفال يلبي احتياجاتهم على أـتم وجه. ولذلك، يسعدنا أن نوفر أحدث مجموعة من مقاعد الأطفال الحائزة على جوائز لدينا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تصنيفات "تي-لاين' الخاصة بنا في أحدث اختبارات 'أداك' حيث تؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة والسلامة. إن الحصول على أكثر من 500 جائزة يملأنا بالفخر ويحفزنا على دفع الحدود إلى أبعد من ذلك وجعل منتجاتنا أكثر أمانًا"، عرفان بورباندروالا، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبكس" - الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

*مشتركة مع منتج آخر.

** مقارنة بالمقعد المواجه للأمام نفسه؛ نتائج الاختبار الداخلي باستخدام معايير "أداك" لاختبار التصادم الأمامي لشركة.

***مقارنة بالرأس خارج منطقة الأمان مع المنتج نفسه (HIC 36)، وفقًا لمعايير اختبار "أداك" الصدمات الجانببية 27 كم/ساعة.

**** نتائج الاختبار الداخلي باستخدام معايير "أداك" لاختبار التصادم الأمامي.

لمحة عن "سايبكس" :

تعتقد "سايبكس" أن السلامة والابتكار وأسلوب الحياة أمور بالغة الأهمية. تقوم العلامة التجارية الألمانية بتطوير منتجات تجعل حياة الوالدين والأطفال اليومية أكثر أمانًا وراحة. جميع المنتجات تتبع مبدأ الابتكار "سايبكس دي إس إف"، وهو مزيج فريد من التصميم المميز وأعلى معايير السلامة والوظائف الذكية - "لجميع أفراد الغد".

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لمحة عن "رود سايفتي يو إيه إي" :

تتمثل رؤية "رود سايفتي يو إيه إي" في المساهمة في تقليل عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية على الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمثل مهمة "رود سايفتي يو إيه إي" في زيادة الوعي بالسلوك السليم على طرقنا، بطريقة جذابة وعلى أساس دائم ومعلن عنه على نطاق واسع. تعمل منصة "رود سايفتي يو إيه إي" الحائزة على جوائز مع المشاركين في حركة المرور والهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. "النصائح والحيل" هي العمود الفقري للمحتوى، وهي مقدمة لأكثر من 60 موضوعًا عن السلامة المرورية، وكلها مناسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني:

حول "رود سايفتي يو إيه إي"

تتمثل رؤية "رود سايفتي يو إيه إي" RoadSafetyUAEفي المساهمة في تقليل عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمثل مهمة"رود سايفتي يو إيه إي" في رفع مستوى الوعي بالسلوك السليم على طرقاتنا، بطريقة جذابة وعلى أساس دائم ومتواصل على نطاق واسع. تتفاعل منصة الحائزة على جوائز مع أصحاب المصلحة والمشاركين في حركة المرور والهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. "النصائح والحيل" هي العمود الفقري للمحتوى، حيث يتم تقديمها لأكثر من 60 موضوعًا يتعلق بالسلامة على الطرق، وجميعها ذات صلة بدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: