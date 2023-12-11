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أولمبياد أذكى يحقق أكبر تسجيل في تاريخ السعودية

12/11/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) رقمًا قياسيًا بتسجيل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة سعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة، كونه أكبر أولمبياد وطني يحقق هذا العدد الأمر الذي يوضح بجلاء ارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن تجاه تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التفاعل الكبير مع " أذكى" نجاح الجهود المثمرة التي بذلتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لدعم الأولمبياد الذي قدمته سدايا كونها مبادرة وطنية لصناعة جيل قادر على التعامل مع البرمجة والذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء القدرات البشرية.
ويعد هذا العدد انعكاسًا لارتفاع مستوى وعي المجتمع السعودي تجاه استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي الذي جعل المملكة تنال في شهر أبريل 2023 الترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي إثر استطلاع للرأي كشف عن ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية.
وأخذت سدايا على عاتقها منذ إنشائها عام 2019 العمل على رفع مستوى الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لهما فضلاً عن بناء القدرات البشرية بهذا المجال وذلك في إطار ما تحظى به من دعم وتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة للوصول بالمملكة للريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي إطار التحفيز على التسجيل في أولمبياد أذكى تم تنظيم فعالية الطريق إلى أذكى بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، كما تم تنظيم مبادرة (ساعة الذكاء الاصطناعي) وهي برنامج تدريبي موجه للطلاب حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وبلغ عدد المستفيدين منه 575 ألف طالب وطالبة بمشاركة 9700 معلم ومعلمة.
ويُعد "أذكى" الذي حظي برعاية حصرية من الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة "تحكم" من المبادرات والبرامج والمشروعات الوطنية التي عملت عليها سدايا لتنمية رأس المال البشري في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الذي يتطلب بناء قدرات النشء في مرحلة مبكرة للوصول إلى كفاءة عالية التأهيل ومنافسة عالميًا.

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