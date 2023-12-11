آل سحيم يثمن قرار الموارد البشرية بتعديل جدول المخالفات والعقوبات

(MENAFN
- Al Watan) التعديلات تدعم رواد وأصحاب الأعمال وتنمي المنشآت الصغيرة و المتوسطة مع المحافظة على حقوق العاملين بها
ثمّن عضو مجلس إدارة غرفة أبها ورئيس اللجنة التجارية الاستاذ ماجد بن سعد آل سحيم إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارها القاضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات ، مؤكداً على أن هذا القرار سيدعم منشآت القطاع الخاص مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تتوافق بلا شك مع نظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، مما يرفع من مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له مما يساعد على رفـع إنتاجيـة المنشآت بكافة أنواعها ويزيد من مسـاهمتها فـي الناتـج المحلـي وتنمية مواردها الطبيعية.
موضحاً يأتي هذا القرار استمراراً لسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
مضيفاً بأن التعديلات الجديدة التي شملت المخالفات حسب تصنيف فئة المنشأة والذي يعتمد على عدد العاملين فيها، وقد تم مراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق دعم المنشآت.
وفي ختام تصريحه رفع آل سحيم نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة أبها وقطاع الأعمال بعسير أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اهتمام الوزارة بتصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات حسب عدد العاملين بها والتي تعكس ملاءمة الغرامة لحجم المنشأة مما يخلق بيئات عمل جاذبة ومستدامة
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