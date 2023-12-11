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آل سحيم يثمن قرار الموارد البشرية بتعديل جدول المخالفات والعقوبات

12/11/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Al Watan) التعديلات تدعم رواد وأصحاب الأعمال وتنمي المنشآت الصغيرة و المتوسطة مع المحافظة على حقوق العاملين بها
ثمّن عضو مجلس إدارة غرفة أبها ورئيس اللجنة التجارية الاستاذ ماجد بن سعد آل سحيم إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارها القاضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات ، مؤكداً على أن هذا القرار سيدعم منشآت القطاع الخاص مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تتوافق بلا شك مع نظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، مما يرفع من مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له مما يساعد على رفـع إنتاجيـة المنشآت بكافة أنواعها ويزيد من مسـاهمتها فـي الناتـج المحلـي وتنمية مواردها الطبيعية.
موضحاً يأتي هذا القرار استمراراً لسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
مضيفاً بأن التعديلات الجديدة التي شملت المخالفات حسب تصنيف فئة المنشأة والذي يعتمد على عدد العاملين فيها، وقد تم مراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق دعم المنشآت.
وفي ختام تصريحه رفع آل سحيم نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة أبها وقطاع الأعمال بعسير أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اهتمام الوزارة بتصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات حسب عدد العاملين بها والتي تعكس ملاءمة الغرامة لحجم المنشأة مما يخلق بيئات عمل جاذبة ومستدامة

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