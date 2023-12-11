انطلاق كأس العالم للأندية 2023 بجدة غدا

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق غدا بطولة كأس العالم للأندية 2023 ستكون غدا بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء في مدينة الملك عبدالله الرياضية وسيكون المعلق الرياضي على هذا اللقاء "فارس عوض".
وقد كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام عبر حسابه في منصة X عن شكل الكرة الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2023.
وأشار اتحاد الكرة السعودي أن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023 تحمل اسم "كونيكست 24 برو"، مصممة باللون الأبيض والوردي والبرتقالي والأسود.
يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة بالإضافة للاتحاد وأوكلاند سيتي هي:
-نادي مانشيستر سيتي
- نادي أوراوا الياباني
- النادي الأهلي المصري
- نادي ليون المكسيكي
- فلومينينسي البرازيلي
- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
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