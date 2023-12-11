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انطلاق كأس العالم للأندية 2023 بجدة غدا

12/11/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غدا بطولة كأس العالم للأندية 2023 ستكون غدا بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء في مدينة الملك عبدالله الرياضية وسيكون المعلق الرياضي على هذا اللقاء "فارس عوض".
وقد كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام عبر حسابه في منصة X عن شكل الكرة الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2023.
وأشار اتحاد الكرة السعودي أن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023 تحمل اسم "كونيكست 24 برو"، مصممة باللون الأبيض والوردي والبرتقالي والأسود.
يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة بالإضافة للاتحاد وأوكلاند سيتي هي:
-نادي مانشيستر سيتي
- نادي أوراوا الياباني
- النادي الأهلي المصري
- نادي ليون المكسيكي
- فلومينينسي البرازيلي
- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

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