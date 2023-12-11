Monday, 11 December 2023 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تستضيف الدورة التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص برياضة البولينج

12/11/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Al Watan) يقيم الأولمبياد الخاص السعودي دورة تدريبية إقليمية متقدمة لإعداد كبير مدربي رياضة البولينج بالتعاون مع الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقام الدورة التدريبية في مدينة الخبر في الفترة 14 إلى 17 ديسمبر 2023.
وتشهد هذه الدورة التدريبية مشاركة 12 دولة من المنطقة، وسيكون المحاضر الرئيسي الدكتور طارق محسن الخبير في علم الرياضة وتدريب مدربي الأولمبياد الخاص.
تستهدف هذه الدورة التدريبية المدربين المختصين في رياضة البولينج، وتشتمل على جلسات نظرية وتطبيقات العملية، كما أنه بنهاية الدورة سيحصل المتدربون على شهادات معتمدة من الأولمبياد الخاص الدولي.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز رياضة البولينج للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وتشجيع المشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص، مما يسهم في بناء جسور التفاهم والتواصل الرياضي بين الدول المشاركة.
الجدير بالذكر أنه قد تم إدخال رياضة البولينج في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1975. وتم تنظيم أولى مسابقات هذه الرياضة على المستوى الدولي في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1987، التي أقيمت في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

MENAFN11122023000089011017ID1107569604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث