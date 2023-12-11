السعودية تستضيف الدورة التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص برياضة البولينج

(MENAFN
- Al Watan) يقيم الأولمبياد الخاص السعودي دورة تدريبية إقليمية متقدمة لإعداد كبير مدربي رياضة البولينج بالتعاون مع الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقام الدورة التدريبية في مدينة الخبر في الفترة 14 إلى 17 ديسمبر 2023.
وتشهد هذه الدورة التدريبية مشاركة 12 دولة من المنطقة، وسيكون المحاضر الرئيسي الدكتور طارق محسن الخبير في علم الرياضة وتدريب مدربي الأولمبياد الخاص.
تستهدف هذه الدورة التدريبية المدربين المختصين في رياضة البولينج، وتشتمل على جلسات نظرية وتطبيقات العملية، كما أنه بنهاية الدورة سيحصل المتدربون على شهادات معتمدة من الأولمبياد الخاص الدولي.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز رياضة البولينج للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وتشجيع المشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص، مما يسهم في بناء جسور التفاهم والتواصل الرياضي بين الدول المشاركة.
الجدير بالذكر أنه قد تم إدخال رياضة البولينج في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1975. وتم تنظيم أولى مسابقات هذه الرياضة على المستوى الدولي في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1987، التي أقيمت في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.
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