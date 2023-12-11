القيادة تهنئ الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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