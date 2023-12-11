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سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط دمشق

12/11/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Al Watan) نفذت إسرائيل ليل الأحد ضربات استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، من دون أن توقع ضحايا، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم (21:05 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل".
كما أضاف أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي "استهدف مواقع لحزب الله اللبناني" في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي في محيط العاصمة السورية، مشيرا إلى أن القصف "كان على ثلاث جولات".

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