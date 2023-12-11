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5 تخصصات بجامعة سعودية تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م

12/11/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت جامعة الجوف إنجازًا دوليًا جديدًا امتدادًا لتميز الجامعة في التصنيفات الدولية في عدد من التخصصات التي أحدثت قفزة نوعية ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات للعام 2023م .
حيث دخلت 4 تخصصات جديدة للتصنيف الدولي، شملت تخصصات (علوم الطاقة والهندسة في المرتبة 201 عالميًا، وتخصص طب الأسنان في المرتبة 201 عالميًا، وتخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وتخصص الرياضيات في المرتبة 401 عالميًا، إضافة إلى تقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية إلى المرتبة 201 عالميًا).
وثمَّن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات, موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة - أيدها الله- منوهًا بمتابعة وتوجيه أمير منطقة الجوف ووزير التعليم. وأكد الدكتور الشايع، مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات والسعي نحو تحقيق مكتسبات أكبر، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم. يذكر أن جامعة الجوف مصنفة عالميًّا في تصنيف الـ"QS"، وتصنيف التايمز وتصنيف شنغهاي.

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