قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة قرى جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، عدة قرى في جنوب لبنان، وسط معلومات عن إطلاق الصواريخ باتجاه بعض المواقع الإسرائيلية في القطاع الغربي.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة ميس الجبل في القطاع الأوسط، كما تم إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.
كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة مروحين، واستهدف القصف المدفعي تلة "هرمون" بين رميش و يارون ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة الخيام بين القطاعين الأوسط والشرقي، وعلى أطراف بلدات يارين ومروحين والجبين وشيحين وطير حرفا في القطاع الغربي.
وتحدثت معلومات عن إطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه بعض المواقع الاسرائيلية في القطاع الغربي.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في معلوت ترشيحا وكفار فارديم. وتم تسجيل اعتراضات في سماء الجليل الغربي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة".
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