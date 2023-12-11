قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة قرى جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، عدة قرى في جنوب لبنان، وسط معلومات عن إطلاق الصواريخ باتجاه بعض المواقع الإسرائيلية في القطاع الغربي.





واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة ميس الجبل في القطاع الأوسط، كما تم إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة ‎مروحين، واستهدف القصف المدفعي تلة "هرمون" بين ‎رميش و ‎يارون ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة ‎الخيام بين القطاعين الأوسط والشرقي، وعلى أطراف بلدات يارين ومروحين والجبين وشيحين وطير حرفا في القطاع الغربي.

وتحدثت معلومات عن إطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه بعض المواقع الاسرائيلية في القطاع الغربي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في معلوت ترشيحا وكفار فارديم. وتم تسجيل اعتراضات في سماء الجليل الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة".



