عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثتين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سمحت لعشرات المستعمرين باقتحام باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأوضحوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعيق وصول المواطنين إلى المسجد.
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