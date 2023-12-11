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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

12/11/2023 4:26:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثتين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سمحت لعشرات المستعمرين باقتحام باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأوضحوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعيق وصول المواطنين إلى المسجد.

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