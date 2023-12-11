مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل نهاية هذا الأسبوع

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، سيصل إسرائيل ما بين الخميس و الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.
وقالت هيئة البث إنه "من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الجاري".
وسيلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي مع كبار المسؤولين في إسرائيل ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.
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