مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل نهاية هذا الأسبوع

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، سيصل إسرائيل ما بين الخميس و الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.





وقالت هيئة البث إنه "من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الجاري".

وسيلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي مع كبار المسؤولين في إسرائيل ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.



