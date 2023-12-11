الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة بني نعيم شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت منزلا جاهزا للسكن مكونا من طابقين وتبلغ مساحة 200 متر مربع، وتعود ملكيته للمواطن عادل بركات مناصرة.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
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