حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط الامطار والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة
السرعة والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويستمر تأثر البلاد يوم الاربعاء بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
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