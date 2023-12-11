حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط الامطار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة

السرعة والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الاربعاء بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف

ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.