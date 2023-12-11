فندق باب القصر يحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد إيذاناً ببدء موسم الأعياد

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أعلن فندق باب القصر المطل على كورنيش ابوظبي بدء موسم الأعياد، وأحتفل الليلة الماضية بإضاءة شجرة عيد الميلاد الرائعة، وأطلق في الوقت نفسه سلسلة من العروض الحصرية والتي تستمر حتى قدوم العام الجديد 2024 ، وتتضمن قضاء أمتع الاوقات برفقة الاهل والاصدقاء والاحبة في أفخم المطاعم والوجهات الترفيهية بالفندق .
تم تزيين شجرة عيد الميلاد بالأضواء الساطعة والديكورات البراقة، وسط أجواء احتفالية فريدة على ايقاعات الكورال الموسيقى والترانيم الميلادية لامتاع الحضور من ضيوف الفندق والزوار وفريق العمل .
بحضور الاستاذ الدكتور يحيى بكر، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م"امروك"المالكة للفندق , قام المدير العام، نيمو اسيموفيتش، بإضاءة شجرة عيد الميلاد .
إستمتع الضيوف بتشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات الاحتفالية، على أنغام ترانيم عيد الميلاد البهيجة التي قدمتها جوقة الأطفال.
أبدى العديد من الحضور اعجابهم بالاحتفالات بإضاءة شجرة الميلاد الجميلة وقالوا " لقد سعدنا بحضور هذا الاحتفال المبهج كما سررنا بالمشاركة في غناء أناشيد العيد بينما أستمتع الصغار بالأنشطة والتصوير , وحظى الزوار في نهاية الاحتفال بنكهة فريدة مع توزيع الحلويات اللذيذة.
ودعا مرشد الشامسي مدير ادارة التشريفات بفندق باب القصر الضيوف والزوار إلى المشاركة والاستمتاع بموسم الاعياد الذي يستمر لغاية الاحتفال الكبير بليلة رأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024.
وقال " لقد اعددنا لكم فقرات احتفالية بدءاً من ليلة 11 ديسمبر الجاري وحتى قدوم العام الجديد لإمضاء أوقات رائعة برفقة عائلاتكم وأحبائكم في فندق باب القصر ذات الخمس نجوم،
واوضح الشامسي ان ادارة الفندق تحرص على إتاحة الفرصة امام الضيوف والزوار للاستمتاع بسحر الموسم بأقصى درجات الترف والفخامة ,مع سلسلة من الفعاليات والعروض الحصرية لقضاء إجازة عيد لا تنسى.
وأضاف" انغمسوا في أجواء فندق باب القصر الساحرة في موسم الأعياد الرائع، حيث تتخلل كل لحظة روح الفرح والعطاء. في الوقت نفسه سوف نقدم لكم مجموعة من العروض الرائعة لجعل العطلات لهذا الموسم لا تنسى "
واختتم الشامسي تصريحه قائلاً " نحن في فندق باب القصر، نؤمن بخلق لحظات مليئة بالبهجة والرفاهية التي لا حدود لها وخلق ذكريات تتجاوز الخيال لتبقى في ذاكرة الجميع وحديثاً شيقا ًيتناقله الاهل والاصدقاء والاحبة "
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