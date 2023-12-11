جسر الخبرات: كيف تدعم سويسرا تطوير علوم الأدلة الجنائية في أفريقيا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Wie die Schweiz die Rechtsmedizin in Afrika unterstütztEnglish (en) Why legal medicine in Africa needs a boost (الأصلي)

تلعب علوم الطب الجنائي دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. ولكنَّ العديد من البلدان الإفريقية تعاني نقصًا في الكوادر الطبية المتخصصة في هذه العلوم. ويسعى أحد المعاهد الطبية السويسرية إلى تغيير هذا الوضع بمدِّ جسور الخبرات إلى هذه البلدان.

تعمل تيدياني موغ طبيبةً شرعيةً في مستشفى ياوندي المركزي. وفي كلِّ مرَّة تدخل فيها غرفة العمليات لتشريح جثة، ينبغي عليها أن ترتدي طقمًا وقائيًّا يتألف من ثوب الجراحة وقفازان وغطاء رأس وزوج من أغطية الأحذية. وبعد انتهاء العملية تطرح الدكتورة موغ هذا الطقم لترتدي طقمًا جديدًا في المرَّة المقبلة. ومع أنَّ مستشفى ياوندي المركزي يكاد يكون الأكبر على الإطلاق في الكاميرون، إلّا أنَّه لا يملك دائمًا الميزانية الكافية لشراء هذه التجهيزات الأساسية.

وفي لقاء عبر الفيديو مع سويس إنفو (SWI Swissinfo) شرحت الدكتورة موغ الوضع، فقالت: "يتعيَّن على الكوادر الطبية أن تكافح من أجل الحصول على التجهيزات التي تحتاجها... وأحيانًا نطلب من العائلات [أهالي المتوفين] التبرع ببعض المال حتى نتمكن من شراء قفازات أو مشرط. "

وهذه ليست أكبر التحدِّيات؛ فعلى الدكتورة موغ وباقي فريق الأطباء الشرعيين، وعددهم ثلاثة، أن يتدبَّروا أمورهم في غرف تشريح بدائية، تخلو في بعض الأحيان من أي تجهيزات طبيِّة إلَّا طاولة وحنفية ماء.

ومنذ سنوات طويلة والفريق الطبي، الذي يتعامل مع عدد كبير من الحالات، يواظب على طلب المزيد من التجهيزات الضرورية لتأدية العمل. "ولكنَّ شيئًا لم يتغيَّر"، على حدِّ قول الدكتورة موغ. وبحسب تقديراتها، لا يوجد في الكاميرون، التي يبلغ تعداد سكانها 27 مليون نسمة، سوى ثمان من الطبيبات والأطباء المتخصصين في الطب الجنائي. وتتراوح الجرائم الخطيرة في البلاد من جرائم قتل المدنيين على أيدي أفراد القوات المسلحة في شمال البلاد إلى جرائم قتل الصحفيين والاعتداءات الغوغائية على أفراد مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية).

عجز الطب الجنائي

الكاميرون واحدة من عدَّة بلدان أفريقية تعاني نقصًا في خبرات الطب الجنائي، الذي يشمل الطب الشرعي- أي إجراء التشريح الطبي للتحقيق في حالات الوفاة التي يُشتبه بأنها غير طبيعية. ففي بوروندي، يكاد الطب الجنائي يكون "معدومًا تمامًا"، وفقًا للدكتور بامتاما موسي، مدير مستشفى رومونجي الإقليمي في غرب البلاد.

ففي رسالة إلكترونية كتبها الدكتور موسي لسويس إنفو، قال "نحن نفتقر إلى كوادر طبية متخصصة في الطب الشرعي في كلِّ مكان [في بوروندي]... وعندما نتلقَّى طلبًا من الشرطة أو المحاكم للمساعدة على البحث عن أدلة، تقتصر إمكانياتنا على إجراء الفحوصات البدنية وبعض الاختبارات الإضافية، التي لا تساعد في كشف الحقائق".

المشرحة في مستشفى رومونج الإقليمي في بوروندي، وهو بلد لا يوجد به طبيبة أو طبيب شرعي يمكنه إجراء فحوصات ما بعد الوفاة في إطار النظام القضائي. CURML

ووفقًا للدكتور موسي، فإنَّ البلد التي نفضت عقودًا من النزاع، خليقة بأن توظِّف الطب الجنائي ليؤدي أدوارًا مهمة في تحديد هويات الضحايا وتوقيت وفاتهم وظروفها، وليكون أداةً "في كشف الحقيقة حول الحروب".

أمَّا الدكتورة سيلكه غرابهير، التي ترأس المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي بفرعيه في لوزان وجنيف، فتقول إنَّ أهمية الطب الجنائي في عملية إحقاق العدالة يُمكن تلخيصها في عبارة واحدة، "الجسم هو الدليل الأكثر أهمية".

وتتابع الدكتورة غرابهير فتقول "فإن كنت غير قادر على تفسير هذا الدليل، أي سبب الوفاة وظروفها، سواء طبيعية أم غير طبيعية- فإنَّ إحقاق العدالة يكون أمرًا غير ممكن".

والمركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي هو واحد من سبعة معاهد للطب الجنائيرابط خارجي تقدِّم خدمات في مجال الطب الشرعي في سويسرا (التي يبلغ تعداد سكانها 8,7 ملايين نسمة). وفي الوقت الراهن، يعمل المركز مع شركاء في بوروندي لسدِّ الفجوة في الخبرة هناك. وفي إطار هذا التعاون تحضر الكوادر الطبية من بوروندي إلى جنيف للالتحاق ببرنامج تدريبي مدته خمس سنوات، لتصبح بعد تخرجّها قاعدة لإنشاء أوَّل معهد للطب الجنائي في البلاد. ويسعى الشركاء للحصول على المساعدة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتمويل لهذا المشروع الطموح الذي سيمتدُّ على مدى 12 عامًا.

وكانت فكرة المشروع قد انبثقت بعد أن سافر الدكتور موسي إلى سويسرا في عام 2019 للمشاركة في برنامجٍ للتعليم المستمر ينظَّمه المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي على مدار ستة أشهر، وهو برنامج مصمَّم خصيصًا للكوادر الطبية الإفريقية. ويقدم البرنامج المعارف العملية والنظرية في الطب الجنائي، ويتيح فرصة لزيارة المؤسسات القضائية السويسرية والعمل فيها لفترة قصيرة.

وتتناول الوحدة الأساسية في البرنامج التدريبي تصميم خدمات الطب الجنائي وطرق تمويلها، لكي يتمكن المتدربون والمتدربات من الاعتماد على أنفسهم وبدء العمل بمجرد عودتهم إلى بلادهم.

ويشرح الدكتور جيسلا باتريك لوسين، منسق البرنامج ورئيس قسم الطب الجنائي الإنساني في المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي، فيقول: "نسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد هياكل تمارس الطب الجنائي في جميع البلدان الأفريقية". ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد الأم للدكتور لوسين، يخدم طبيب شرعي واحد فقط ستة ملايين نسمة. ولم يكن لوسين، الذي درس القانون في جنيف، يُدرك هذه الحقيقة إلَّا بعد أن توفّى والده في عام 2016 في نزاع مدني، عندما حُرمت عائلته من إجراء تشريح لعدم وجود كوادر مؤهلة للقيام بذلك.

وبعد هذه المحطة الفارقة في حياته، كان للدكتور لوسين دور مباشر في إنشاء برنامج التعليم المستمر، الذي يتاح أساسًا للمهنيين- القضاة والمحامين وضباط الشرطة والمسؤولين في وزارات العدل أو الصحة، والأطباء. ويشارك في البرنامج عشرة من المتدربين والمتدربات سنويًّا، وتتكفَّل كانتون جنيف والحكومة السويسرية برسوم البرنامج البالغة 6,500 فرنك سويسري (7,180 دولارًا أمريكيًّا) لخمسة إلى ثمانية من المتدربين والمتدربات.

عمل شجاع

ليست الخبرات السويسرية وحدها هي التي تقدِّم الدعم للطب الجنائي في إفريقيا، فالأمم المتحدَّة هي أيضًا وضعت خططًارابط خارجي لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إعداد استراتيجية وطنية للطب الجنائي. وكذلك، موَّلترابط خارجي ألمانيا مشروع تجديد معهد الطب الجنائي في جامعة كوكودي في ساحل العاج، الذي يمنح شهادات في الطب الجنائي. وافتتحترابط خارجي الهند فرعًا لجامعتها الوطنية لعلوم الطب الشرعي في أوغندا.

ومع ذلك، ترى الدكتورة غرابهير أنَّ قوَّة الخبرات السويسرية تكمن في مستواها التخصصي العالي. ففي حين أن تأهيل كوادر الطب الشرعي يستلزم سنة أو سنتين من التدريب في بعض البلدان، فإنَّ على الكوادر الطبية المتخصصة في الطب الجنائي في سويسرا عليها الالتحاق بالدراسة لخمس سنوات إضافية بعد الحصول على الدرجة الجامعية في الطب. وتفتخر سويسرا أيضًا بخبراتها في البحوث والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، مثل تجهيز صور الأدلة الجنائية، لذا يتمتع الأطباء بمعرفة حديثة يمكنهم مشاركتها مع البلدان الإفريقية.

يتعرف المشاركون والمشاركات في برنامج التعليم المستمر على أحدث التقنيات التي يستخدمها المركز الجامعي للطب القانوني في لوزان-جنيف، بما في ذلك هذا الماسح الضوئي لتصوير الأوعية بعد الوفاة. CURML

ويضم المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي وحده 12 وحدة متخصصة تشمل علم السموم وعلم الطب الشرعي الأنثروبولوجي وعلم الطب الشرعي الوراثي. ومن العوامل حاسمة الأهمية التي تتميز بها سويسرا هو أن كوادر الطب الشرعي فيها تتلقَّى راتبًا بغضِّ النظر عن عدد عمليات التشريح التي تجريها وبغضِّ النظر عن نتائج هذه العمليات. ويساعد هذا النظام على حماية هذه الكوادر من الضغوط الخارجية- على عكس البلدان التي يُدفع فيها الأجر لقاء العملية.

وتشرح الدكتورة غرابهير تبعات دفع الأجر لقاء كل عملية، فتقول "يعني هذا أنها [كوادر الطب الشرعي] كلما قبلت المزيد من الحالات، حصلت على دخل أفضل... وقد يصبح هذا أحيانًا بابًا مفتوحًا يتسلل منه الفساد".

ففي بعض البلدان، قد تتعرَّض الكوادر الممارسة للطب الشرعي لضغوط لكي تتغاضى عن إجراء التشريح أو لتحريف نتائج التقارير. وتقول الدكتورة موغ إنها تعرضت لتهديدات وعُرضت عليها رشاوى خلال مسيرتها المهنية في الكاميرون التي دامت 11 عامًا.

وتُثني الدكتورة غرابهير على كوادر الطب الشرعي الإفريقية الطموحة، وتقول "إنَّ من يرغب في إدخال علوم الطب الجنائي والطب الشرعي إلى بلده هو شخص يسعى للبحث عن الحقيقة ومحاربة الفساد... هؤلاء الأشخاص هم غاية في الشجاعة".

عمل قيد التطوير

على الرغم مما سبق، فإنَّ بناء هذا التخصص من أساساته يتطلب أكثر من الشجاعة وحدها. ويتحدث الدكتور موسي عن "تحديات هائلة تعرقل طريق إدخال الطب الجنائي إلى بوروندي".

فقد جاء في رسالته الإلكترونية "نحن نتحدث باستمرار إلى الحكومة حول الحاجة إلى التنمية في هذا المجال". ولكنَّه، وزملاؤه في مستشفى رومونجي، لم يقفوا ساكنين بانتظار رد من الحكومة، وافتتحوا بدعم من المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي وحدة لاستشارات التحقيقات الطبية الجنائية في قضايا ضحايا العنف. وتشكِّل النساء اللاتي يعانين من العنف القائم على نوع الجنس النواة الأساسية لهذه الخدمة الجديدة. فوفقًا للدكتور موسي، تُبلغ حوالي 48% من النساء في بوروندي أنهن تعرضنرابط خارجي للعنف الجسدي أو الجنسي على أيدي أزواجهن.

يشير الدكتور لوسين إلى أن السلطات الصحية أصبحت في الوقت الراهن أكثر تقبُّلًا لفكرة بناء الخبرات المحلية، حيث تعتمد البلاد حاليًّا على الخبرات الكينية في مجال الطب الجنائي.

وفي الكاميرون، تعمل الدكتورة موغ أيضًا على زيادة الوعي حول مهنتها. وكانت الطبيبة الشرعية قد شاركت في برنامج المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي في عام 2021، بعد أن سافرت إلى سويسرا على نفقتها الشخصية. ومنذ ذلك الحين، تفكر هي وزملاؤها في نهج جديد للحصول على خدمات الطب الشرعي المجهزة تجهيزًا حسنًا التي يصبون إليها جميعًا، ويتمثَّل هذا النهج في طلب التمويل من الوكالة السويسرية للتنمية. ولبلوغ هذه الغاية، يتعين عليهم أولاً الحصول على موافقة من وزارة الصحة في الكاميرون. وترى الدكتورة موغ أنَّ عملية الحصول على الموافقة هي عملية معقدة وليس هناك ما يضمن نجاحها.

ولكنَّ الدكتورة موغ ترى أيضًا الجانب المشرق لرحلتها إلى سويسرا؛ وتقول إنه "رغم نقص الموارد، تمكَّنت من تحسين ممارساتي اليومية". وتطوَّعت بإعطاء نسخة عن مادة البرنامج للشرطة القضائية في ياوندي، مما أثمر عن تحسين التعاون معها.

والآن، تُرسل الدكتورة موغ وزملاؤها عينات إلى المركز الجامعي الروماندي للطب الجنائي لتحليلها مقابل بضع مئات من الفرنكات السويسرية للحالة الواحدة. وفي بعض الأحيان، تساهم عائلات المتوفين بدفع تكلفة التحليل بسبب عدم وجود ميزانية والحاجة إلى مختبر للسموم- وهو مرفق تراه الطبيبة جزءًا من وحدة الطب الجنائي التي تحلم بها، فتقول "بهذه الطريقة، لن نضطر إلى إرسال العينات إلى الخارج لتحليها، سوى في الحالات المعقَّدة... ولو حصلنا على فقط الحد الأدنى، فسيكون ذلك شيئًا جيدًا بالفعل".

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تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: ريم حسونة

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