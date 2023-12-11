مستشفى شهداء الأقصى يستقبل عشرات الجثامين بعد قصف الاحتلال على دير البلح

مستشفى شهداء الأقصى يستقبل عشرات الجثامين بعد قصف الاحتلال على دير البلح
التاريخ
12/11/2023 3:12:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر طبي إن أكثر من 40 شهيدا وصلت جثامينهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
كما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خان يونس.
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