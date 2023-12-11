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مستشفى شهداء الأقصى يستقبل عشرات الجثامين بعد قصف الاحتلال على دير البلح

12/11/2023 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر طبي إن أكثر من 40 شهيدا وصلت جثامينهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.


كما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خان يونس.

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